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Воздухоплаватели впервые перелетят через Эльбрус на аэростате
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Воздухоплаватели впервые перелетят через Эльбрус на аэростате 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ПЯТИГОРСК, 27 июл — РИА Новости. Воздухоплаватели впервые в истории совершат перелет через Эльбрус на уникальном воздушном шаре, размер которого почти вдвое больше обычного, сообщает АО «Курорты Северного Кавказа».
"В субботу состоится первый в истории воздухоплавания перелет через высочайшую вершину России и Европы — гору Эльбрус. Перелет теплового аэростата через Эльбрус осуществляется в рамках проекта «Поднять Россию», — говорится в сообщении.
По данным компании, тепловой аэростат «Россия», пилотируемый президентом федерации воздухоплавания Ставропольского края Виталием Ненашевым, рано утром поднимется в воздух в Карачаево-Черкесской республике, у истоков реки Кубань, и приземлится возле Кисловодска, время полета составит около 4 часов.
Воздушный шар «Россия» — уникальный аэростат, его объем составляет 4 тысячи кубических метров, что почти в два раза больше стандартного объема воздушных шаров. На нем изображены государственный флаг РФ и флаги всех субъектов страны, в том числе регионов Северо-Кавказского федерального округа. Ранее аэростат «Россия» перелетал через Керченский пролив, а следующими точками перелета станут озеро Байкал и пролив Босфор Восточный в Японском море. В рамках полетов ведется научно-исследовательская работа по изучению атмосферных слоев, сообщили в АО «Курорты Северного Кавказа».
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