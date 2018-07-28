Виталий Ненашев совершил рекордный перелет через Эльбрус на аэростате «Россия»

КИСЛОВОДСК , 28 июля. / ТАСС /. Рекордный перелет через Эльбрус впервые в истории воздухоплаванья совершил на тепловом аэростате «Россия» президент федерации воздухоплавания Ставропольского края Виталий Ненашев, передает корреспондент ТАСС.

Рано утром воздушный шар стартовал в Карачаево-Черкесской Республике , у истоков реки Кубань, в сторону Кисловодска.

"Поднялся на 8300 [метров над уровнем моря]. Рекорд и Эльбрус есть!", — передал Ненашев для ТАСС из корзины аэростата.

Перелет прошел в рамках проекта «Поднять Россию », реализуемого благотворительным фондом святителя Луки (в миру Валентин Войно-Ясенецкий) при содействии Фонда президентских грантов как часть гуманитарно-просветительского проекта «Россия в поиске смыслов».

Воздушный шар «Россия» имеет объем 4000 куб. м, что почти в два раза больше стандартного объема воздушных шаров. На его оболочке изображены государственный флаг Российской Федерации и флаги всех субъектов страны, в том числе регионов Северо-Кавказского федерального округа. Ранее аэростат «Россия» перелетал через Керченский пролив, а следующими точками перелета станут озеро Байкал и пролив Босфор Восточный. В рамках полетов ведется научно-исследовательская работа по изучению атмосферных слоев.