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Виталий Ненашев совершил рекордный перелет через Эльбрус на аэростате «Россия»
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Виталий Ненашев совершил рекордный перелет через Эльбрус на аэростате «Россия» 

ТАСС 28 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
КИСЛОВОДСК, 28 июля. /ТАСС/. Рекордный перелет через Эльбрус впервые в истории воздухоплаванья совершил на тепловом аэростате «Россия» президент федерации воздухоплавания Ставропольского края Виталий Ненашев, передает корреспондент ТАСС.
Рано утром воздушный шар стартовал в Карачаево-Черкесской Республике, у истоков реки Кубань, в сторону Кисловодска.
"Поднялся на 8300 [метров над уровнем моря]. Рекорд и Эльбрус есть!", — передал Ненашев для ТАСС из корзины аэростата.
Перелет прошел в рамках проекта «Поднять Россию», реализуемого благотворительным фондом святителя Луки (в миру Валентин Войно-Ясенецкий) при содействии Фонда президентских грантов как часть гуманитарно-просветительского проекта «Россия в поиске смыслов».
Воздушный шар «Россия» имеет объем 4000 куб. м, что почти в два раза больше стандартного объема воздушных шаров. На его оболочке изображены государственный флаг Российской Федерации и флаги всех субъектов страны, в том числе регионов Северо-Кавказского федерального округа. Ранее аэростат «Россия» перелетал через Керченский пролив, а следующими точками перелета станут озеро Байкал и пролив Босфор Восточный. В рамках полетов ведется научно-исследовательская работа по изучению атмосферных слоев.
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