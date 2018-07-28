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«Есть рекорд»: Виталий Ненашев совершил перелет через Эльбрус на аэростате
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«Есть рекорд»: Виталий Ненашев совершил перелет через Эльбрус на аэростате 

Вести.Ru 45 минут назад
Фото: Вести.Ru
Впервые в истории воздухоплаванья рекордный перелет через Эльбрус на тепловом аэростате «Россия» совершил Виталий Ненашев, президент Федерации воздухоплавания Ставропольского края.
Рано утром воздушный шар стартовал у истоков реки Кубань в Карачаево-Черкесской Республике в сторону Кисловодска.
Из корзины аэростата Ненашев передал, что поднялся на 8300 метров над уровнем моря. «Рекорд и Эльбрус есть!», — цитирует слова Виталия Ненашева ТАСС.
Перелет проходил в рамках проекта «Поднять Россию», который реализуется благотворительным фондом святителя Луки (в миру Валентин Войно-Ясенецкий) при содействии Фонда президентских грантов.
У аэростата «Россия» объем — 4000 кубических метров, это почти в два раза больше стандартного объема воздушных шаров. На его оболочке изображены государственный флаг Российской Федерации, а также флаги всех субъектов страны. Ранее аэростат «Россия» совершал перелет через Керченский пролив. Следующие точки перелета — озеро Байкал и пролив Босфор Восточный. В рамках совершаемых полетов ведется научно-исследовательская работа по изучению слоев атмосферы.
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