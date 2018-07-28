«Есть рекорд»: Виталий Ненашев совершил перелет через Эльбрус на аэростате

Впервые в истории воздухоплаванья рекордный перелет через Эльбрус на тепловом аэростате «Россия» совершил Виталий Ненашев, президент Федерации воздухоплавания Ставропольского края

Рано утром воздушный шар стартовал у истоков реки Кубань в Карачаево-Черкесской Республике в сторону Кисловодска

Из корзины аэростата Ненашев передал, что поднялся на 8300 метров над уровнем моря. «Рекорд и Эльбрус есть!», — цитирует слова Виталия Ненашева ТАСС

Перелет проходил в рамках проекта «Поднять Россию », который реализуется благотворительным фондом святителя Луки (в миру Валентин Войно-Ясенецкий) при содействии Фонда президентских грантов.

У аэростата «Россия» объем — 4000 кубических метров, это почти в два раза больше стандартного объема воздушных шаров. На его оболочке изображены государственный флаг Российской Федерации, а также флаги всех субъектов страны. Ранее аэростат «Россия» совершал перелет через Керченский пролив. Следующие точки перелета — озеро Байкал и пролив Босфор Восточный. В рамках совершаемых полетов ведется научно-исследовательская работа по изучению слоев атмосферы.