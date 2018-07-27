В Самаре у балкона должника подвесили «пирамиду позора»

Самарские коммунальщики разместили «пирамиду позора» перед балконом одного из местных жителей, накопившего большую задолженность перед ресурсоснабжающей организацией.

Бетонные, весом по три тонны, пирамиды с надписями «Здесь живет должник» и «Вы должны!» начали появляться перед домами самарских неплательщиков в мае. Акция возымела эффект: по информации авторов креативной задумки, с тех пор конструкции успели постоять у 82 частных домов и организаций, владельцы которых очень быстро вернули долги более чем на миллион рублей.

Теперь акция добралась и до многоквартирных домов. С помощью подъемного механизма коммунальщики подвесили облегченную версию пирамиды прямо перед балконом одного из должников.

— В этом доме проживает несколько абонентов, задолжавших в общей сложности более 150 тысяч рублей. Одному из должников, после применения всех других возможных способов воздействия, решено было поставить «пирамиду позора», — рассказали в пресс-службе компании «РКС-Самара». — Может быть, это заставит его и остальных неплательщиков выполнить свои обязательства.

В компании добавили, что пирамида будет висеть перед окном неплательщика по несколько часов в день до тех пор, пока он не оплатит долг.

Решать проблему задолженности мирно захотели не все. Как уже сообщала «РГ», установленную 6 июля на улице Херсонской «пирамиду позора» кто-то похитил.