Самарские коммунальщики для борьбы с должниками придумали «летающую пирамиду позора»

САМАРА , 27 июля. / ТАСС /. Самарские коммунальщики, с мая этого года успешно применяющие для борьбы с должниками специальную трехтонную «пирамиду позора», придумали, как использовать этот метод борьбы против неплательщиков, проживающих в многоквартирных домах. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба компании «РКС-Самара».

Как сообщалось ранее, самарские коммунальщики с мая стали устанавливать на улице перед домами особо злостных неплательщиков бетонную пирамиду полутораметровой высоты и ширины. На грани пирамиды нанесли следующие надписи: «Здесь живет должник», «Долг за воду оплатите», «Вы должны». Как показала практика, после установки такой «пирамиды позора» долги перед коммунальщиками быстро погашались.

"В компании нашли способ ставить долговую пирамиду жителям многоквартирных домов. Одному из должников, после применения всех возможных способов воздействия, решено было разместить перед окнами облегченную версию «пирамиды позора», — говорится в сообщении.

Поднятая на автокране пирамида будет висеть перед окнами проживающего на втором этаже неплательщика по несколько часов утром и вечером, пока он не оплатит долг.

"Разумеется, пирамиду мы ставим не сразу. Сначала мы уведомляем должника, присылаем письма, претензии, направляем исполнительные листы из судов, приглашаем на комитет по дебиторской задолженности. От этого абонента не последовало никаких действий, никакого желания урегулировать проблему", — цитирует пресс-служба замдиректора по сбытовой деятельности «РКС-Самара» Евгению Порецковскую.

Как отметили в пресс-службе, с мая трехтонные предшественницы летающей пирамиды уже выставлялись у 82 частных домов и зданий организаций, после чего были оперативно погашены долги более чем на 1 млн рублей. Всего по данным «РКС-Самара», общий долг жителей и предприятий Самары за воду и канализацию по итогам первого полугодия 2018 года составляет 1 млрд 447 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года сумма долга выросла на 10%.