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Число утонувших на московских водоемах снизилось на 11% летом 2018 года
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Число утонувших на московских водоемах снизилось на 11% летом 2018 года 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Восемнадцать человек утонули в водоемах Москвы в летний период 2018 года, что меньше числа утонувших за тот же период прошлого года на 11%, сообщил в ходе пресс-конференции, посвященной безопасности на водных объектах, исполняющий обязанности начальника государственного казенного учреждения Москвы «Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах» (МГПСС) Сергей Ежов.
«В июне и июле текущего года в водоемах Москвы утонули 18 человек. В прошлом году за это же время утонули на 11% больше людей. При этом в зонах ответственности поисково-спасательных станций утонули пять человек», — сказал Ежов.
Он также отметил, что с 1 июня на московских водоемах силами поисково-спасательной службы были спасены 80 человек.
«С начала купольного сезона на водных объектах Москвы в зонах ответственности МГПСС были спасены 79 человек. Это вчерашняя статистика, а уже сегодня утром поисково-спасательная станция «Кунцево» спасла еще одного человека, у которого начались судороги, когда он пытался переплыть Москву-реку в районе Филевской поймы. Спасатели оперативно среагировали, вытащили тонущего из воды и оказали ему первую помощь», — добавил Ежов.
По его словам, всего с начала 2018 года на водоемах Москвы были спасены 102 человека. В 80% случаях тонущими были люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения.
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