Светофор на Летчика Бабушкина очистили от незаконных объявлений

Сотрудники Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы очистили от несанкционированных объявлений один из светофоров по улице Летчика Бабушкина.

Ранее с сообщением о проблеме на портал «Наш город» обратился местный житель.

После устранения проблемы пользователь получил ответ от заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова

«Нарушения в содержании светофорного объекта устранены. Светофорный объект очищен от несанкционированных объявлений», — говорится в ответе.

Работы выполнили в установленный законом срок. (ис)