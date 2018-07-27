Светофор на Летчика Бабушкина очистили от незаконных объявлений 

Сотрудники Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы очистили от несанкционированных объявлений один из светофоров по улице Летчика Бабушкина.
Ранее с сообщением о проблеме на портал «Наш город» обратился местный житель.
После устранения проблемы пользователь получил ответ от заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.
«Нарушения в содержании светофорного объекта устранены. Светофорный объект очищен от несанкционированных объявлений», — говорится в ответе.
Работы выполнили в установленный законом срок. (ис)