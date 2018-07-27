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Светофор на Летчика Бабушкина очистили от незаконных объявлений
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Светофор на Летчика Бабушкина очистили от незаконных объявлений 

Управа района Бабушкинский 2 часа назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Сотрудники Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы очистили от несанкционированных объявлений один из светофоров по улице Летчика Бабушкина.
Ранее с сообщением о проблеме на портал «Наш город» обратился местный житель.
После устранения проблемы пользователь получил ответ от заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.
«Нарушения в содержании светофорного объекта устранены. Светофорный объект очищен от несанкционированных объявлений», — говорится в ответе.
Работы выполнили в установленный законом срок. (ис)
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