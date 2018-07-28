Совфед одобрил закон о безвизовом въезде в Россию по паспорту болельщика

Люди, которые получали паспорт болельщика для посещения матчей чемпионата мира, смогут въехать в Россию без визы до конца 2018 года, сообщает ТАСС

Совет Федерации одобрил соответствующий закон на пленарном заседании в субботу. Авторами документа выступили лидеры думских фракций во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным

Глава профильного комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев ранее указывал на то, что одним из ключевых поводов для разработки этой инициативы стали многочисленные просьбы самих гостей чемпионата.

"По всем опросам зафиксировано, что 80% болельщиков хотели бы вернуться в Россию, познакомиться поближе с нашей культурой, увидеть российскую провинцию, природу, наши малые города", — информировал он.

Также член Совфеда по социальной политике Татьяна Лебедева отметила, что при разработке закона обсуждалась инициатива выдать право безвизового въезда близким родственникам болельщиков, однако, по словам Лебедевой, это понятие «в каждых странах может растягиваться до бесконечности».

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о безвизовом въезде в Россию для владельцев Fan ID.