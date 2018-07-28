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Совфед одобрил создание зон с налоговыми льготами для иностранных компаний
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Совфед одобрил создание зон с налоговыми льготами для иностранных компаний 

Газета.Ru 1 час назад
Совет Федерации России 28 июля одобрил создание в России двух зон с особыми льготными условиями для иностранных компаний, которыми управляют российские граждане. Об этом сообщается на официальном сайте Совета Федерации России.
Согласно закону, две специальных административных зоны (САР) с облегченными налоговыми условиями создадут на острове Русский в Приморском крае и на острове Октябрьский в Калининградской области.
Отмечается, что закон призван содействовать деофшоризации российского бизнеса и сделать САР более привлекательными для инвестиций.
"С этой целью создается специальный налоговый и административный режим, что позволит компаниям перерегистрироваться в российскую юрисдикцию в короткие сроки и с минимумом издержек", — пояснил первый заместитель председателя Комитета Совфеда по экономической политике Алексей Майоров.
Ранее сообщалось, что Госдума разрешила перерегистрировать компании в спецрегионах России.
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