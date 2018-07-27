Комитет Совфеда поддержал пакет законопроектов о создании альтернативы офшорам

Ранее Госдума приняла пакет указанных законопроектов.

Создание районов, по мнению авторов документов, будет способствовать «формированию инвестиционно привлекательной среды для российских и иностранных инвесторов и развитию Приморского края и Калининградской области за счет повышения деловой и инвестиционной активности в данных регионах».