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Комитет Совфеда поддержал пакет законопроектов о создании альтернативы офшорам
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Комитет Совфеда поддержал пакет законопроектов о создании альтернативы офшорам 

Rambler News Service 2 часа назад
Комитет по экономической политике Совета Федерации единогласно поддержал пакет законопроектов о создании специальных административных районов на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области для привлечения российских и зарубежных инвесторов, передает корреспондент RNS.
«Весь пакет законов так называемого действия по деофшоризации экономики, где соавтором является Алексей Петрович Майоров принят единогласно», — заявил в ходе заседания председатель комитета Дмитрий Мезенцев.
Ранее Госдума приняла пакет указанных законопроектов.
Создание районов, по мнению авторов документов, будет способствовать «формированию инвестиционно привлекательной среды для российских и иностранных инвесторов и развитию Приморского края и Калининградской области за счет повышения деловой и инвестиционной активности в данных регионах».
Министр экономического развития Максим Орешкин ранее [сообщал] (https://rns.online/economy/MER-alternativi-ofshoram-na-ostrovah-Russkii-i-Oktyabrskii-zarabotayut-osenyu-2018-07-10/), что специальные административные районы могут заработать уже в сентябре-октябре текущего года.
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