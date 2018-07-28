Московский митинг против пенсионной реформы собрал людей всех возрастов

КПРФ , которой ЦИК отказал в проведении референдума о повышении пенсионного возраста, по-прежнему против пенсионной реформы. В субботу, 28 июля, на проспекте Сахарова прошла согласованная властями акция протеста. Заявку коммунисты подавали на десять тысяч участников.

О том, где проходит митинг и кто его организатор, можно было понять по растянувшейся толпе с красными флагами и транспарантами с коммунистическими лозунгами. В основном это люди старшего поколения, ядерный электорат КПРФ. Почти у каждого коммунистическая атрибутика: флаг, майка или хотя бы значок.

Были и пенсионеры совсем преклонного возраста. Валентина Александровна давно на пенсии, но считает своим долгом присутствие на митинге ради потомков:

«У меня детей и внуков нет, я уже давно на пенсии. Но я пришла сюда за наших общих детей, внуков. Чтобы было благосостояние, чтобы народ поднялся».

Собравшиеся организовали колонну и начали шествие до места, где проспект Сахарова пересекается с Садовым кольцом. Там была организована сцена. Разглядеть, кто был у микрофона, смогли лишь первые ряды — развивающиеся красные знамена в огромном количестве закрывали весь обзор, так что оставалось полагаться только на слух.

Юрист Александр Владимирович поддерживает все призывы со сцены. Он собирался на пенсию через пять лет, и перспектива увеличения этого срока его не радует:

«О какой пенсионной реформе может идти речь? Я по деревням проехался, по населенным пунктам Тверской области — там мужиков старше 60 лет нет, они вымерли все. Молодые — да, 40-50 лет. А вы знаете, что после 45 лет вообще проблема устроиться на работу? Попробуйте, на любой ресурс зайдите, поищите работу. Там везде, скрыто или явно, написано: до 45 лет. Вы звоните туда, говорите, я хочу устроиться. Первый вопрос: «Вам сколько лет?» Я говорю: «55». — «До свидания».

На митинге было объявлено, что собралось 100 тысяч человек. МВД приводит свои цифры: 6,5 тысячи посетивших проспект Сахарова.

Пришла и молодежь. И хотя молодых противников пенсионной реформы было немного, зато их было хорошо заметно. Кто-то собирал внушительную аудиторию и читал прокоммунистические стихотворения. Был парень, написавший на своем скейтборде лозунг против повышения пенсионного возраста. Кто-то даже нарядился в костюм дьявола, тем самым выразив свое отношение к возможной реформе.

Замире еще долго до выхода на пенсию, но перспектива увеличения рабочей жизни на восемь лет ее не радует:

«Мне 30 лет до пенсии по нынешней реформе. И, судя по состоянию здоровья, я могу сказать, что я не смогу столько отработать. Мне 33 года, и на данный момент у меня столько болячек, хоть внешне это не видно, но именно из-за этого я пришла сюда, потому что я знаю, что я не смогу столько работать, и не факт, что я проживу столько».

Несмотря на то что на акцию мог прийти любой желающий, в подавляющем большинстве это были активисты левых взглядов или сопереживающие КПРФ. На входе раздавали газету «Комсомольская правда» , из которой изнывающие от жары митингующие тут же делали себе пилотки. А в конце мероприятия зачем-то со сцены прозвучала песня «Священная война». Тем не менее все прошло очень спокойно, ни одного задержанного на проспекте Сахарова не было.