Московский митинг против пенсионной реформы собрал людей всех возрастов 

КПРФ, которой ЦИК отказал в проведении референдума о повышении пенсионного возраста, по-прежнему против пенсионной реформы. В субботу, 28 июля, на проспекте Сахарова прошла согласованная властями акция протеста. Заявку коммунисты подавали на десять тысяч участников.
О том, где проходит митинг и кто его организатор, можно было понять по растянувшейся толпе с красными флагами и транспарантами с коммунистическими лозунгами. В основном это люди старшего поколения, ядерный электорат КПРФ. Почти у каждого коммунистическая атрибутика: флаг, майка или хотя бы значок.
Были и пенсионеры совсем преклонного возраста. Валентина Александровна давно на пенсии, но считает своим долгом присутствие на митинге ради потомков:
«У меня детей и внуков нет, я уже давно на пенсии. Но я пришла сюда за наших общих детей, внуков. Чтобы было благосостояние, чтобы народ поднялся».
Собравшиеся организовали колонну и начали шествие до места, где проспект Сахарова пересекается с Садовым кольцом. Там была организована сцена. Разглядеть, кто был у микрофона, смогли лишь первые ряды — развивающиеся красные знамена в огромном количестве закрывали весь обзор, так что оставалось полагаться только на слух.
Со сцены выступали ветераны труда, члены КПРФ, депутаты Госдумы и, конечно же, бессменный лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Выступающие резко критиковали действующее правительство, в частности, требовали отставки Дмитрия Медведева.
Юрист Александр Владимирович поддерживает все призывы со сцены. Он собирался на пенсию через пять лет, и перспектива увеличения этого срока его не радует:
«О какой пенсионной реформе может идти речь? Я по деревням проехался, по населенным пунктам Тверской области — там мужиков старше 60 лет нет, они вымерли все. Молодые — да, 40-50 лет. А вы знаете, что после 45 лет вообще проблема устроиться на работу? Попробуйте, на любой ресурс зайдите, поищите работу. Там везде, скрыто или явно, написано: до 45 лет. Вы звоните туда, говорите, я хочу устроиться. Первый вопрос: «Вам сколько лет?» Я говорю: «55». — «До свидания».
На митинге было объявлено, что собралось 100 тысяч человек. МВД приводит свои цифры: 6,5 тысячи посетивших проспект Сахарова.
Пришла и молодежь. И хотя молодых противников пенсионной реформы было немного, зато их было хорошо заметно. Кто-то собирал внушительную аудиторию и читал прокоммунистические стихотворения. Был парень, написавший на своем скейтборде лозунг против повышения пенсионного возраста. Кто-то даже нарядился в костюм дьявола, тем самым выразив свое отношение к возможной реформе.
Фото: Сергей Бобрик/BFM.ru
Замире еще долго до выхода на пенсию, но перспектива увеличения рабочей жизни на восемь лет ее не радует:
«Мне 30 лет до пенсии по нынешней реформе. И, судя по состоянию здоровья, я могу сказать, что я не смогу столько отработать. Мне 33 года, и на данный момент у меня столько болячек, хоть внешне это не видно, но именно из-за этого я пришла сюда, потому что я знаю, что я не смогу столько работать, и не факт, что я проживу столько».
Несмотря на то что на акцию мог прийти любой желающий, в подавляющем большинстве это были активисты левых взглядов или сопереживающие КПРФ. На входе раздавали газету «Комсомольская правда», из которой изнывающие от жары митингующие тут же делали себе пилотки. А в конце мероприятия зачем-то со сцены прозвучала песня «Священная война». Тем не менее все прошло очень спокойно, ни одного задержанного на проспекте Сахарова не было.
В субботу митинги против повышения пенсионного возраста прошли и в других городах, в частности, в Барнауле, Оренбурге, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде, Самаре, Махачкале и Казани. Самой многочисленной региональной акцией протеста стал митинг в Новосибирске с участием 1200 человек.