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Аэропорт Ижевска готов к приему самолетов «Боинг-737» и Airbus А320
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Аэропорт Ижевска готов к приему самолетов «Боинг-737» и Airbus А320 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Аэропорт Ижевска готов к приему самолетов нового типа, таких как «Боинг-737» и Airbus А320. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал генеральный директора «Ижавиа» Александр Синельников.
Решение о подготовке к допуску новых воздушных судов было принято специалистами авиакомпании в пятницу, 27 июля.
«Ижавиа готова к следующему этапу преобразований, начатых новым руководством компании. Сегодня было озвучено решение о расширении аэропортовой деятельности и подготовке к допуску новых воздушных судов», — написал Синельников.
Напомним, что при прежнем руководстве ижевская авиакомпания заявляла о невозможности принимать боинги.
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