Совфед признал обоснованным использование полученных от «Платона» денег

Средства, взимаемые с помощью системы «Платон», направляются в регионы на ремонт дорог. Об этом сообщил сенатор Юрий Важенин, докладывая об итогах контрольного поручения, данного палатой регионов Комитету Совета Федерации по экономической политике.

В апреле палата поручила экономическому комитету проанализировать обоснованность и эффективность использования средств, собираемых с помощью системы взимания платы «Платон» в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами с разрешённой максимальной массой свыше 12 тонн.

Как сообщил Юрий Важенин, с помощью системы «Платон» в региональные бюджеты поступает ежегодно 20 млрд рублей.

«На данный момент собрано 44 миллиарда рублей — эти средства получены с учётом льготной ставки по тарифу, подразумевающей плату водителей большегрузов в 1,9 рубля за один километр пути. Мы проверили, все средства направляются в регионы», — заверил сенатор.