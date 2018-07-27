Как живут цыгане Закарпатья: Они бежали от киллеров из Киева и Львова (ФОТО)

Закарпатье — одна из самых густонаселенных людьми цыганской национальности областей Украины . Большинство украинских цыган предпочитает заводить семьи и хозяйство здесь, периодически выезжая на заработки в столицу и другие крупные города.

После погромов, произошедших в Киеве и убийства молодого цыгана во Львове многие трудовые мигранты вернулись на свою условную родину в поисках безопасности и поддержки близких. Однако, как оказалось, этим людям нигде нет покоя.

Две недели назад в закарпатском городе Берегово неизвестные люди перерезали горло молодой цыганке и бросили умирать практически в самом центре города.

Информации о ходе расследования этого преступления нет. Казалось бы, это — единственный подобный случай на «родине» украинских цыган, но, как выяснилось, это не так.

Пытаясь разобраться, что происходило и происходит с семьями, подвергшимися нападениям, я отправилась в один из городов, где располагаются самые крупные цыганские гетто — город Берегово.

Гетто, в которое меня направили, располагается на окраине города и внешне напоминает крепость — вся территория поселка обнесена высокой каменной стеной. Этот поселок был построен еще в 1860-м году, многим домам здесь более ста лет.

"Домами" в традиционном представлении здесь сложно назвать даже половину. Большинство строений выполнены из старых дверей, досок и окон, вход в жилище закрывает ковер или большое одеяло.

Улицы поселка — настоящий портал в средневековую Европу. Асфальт, освещение и канализация отсутствуют, как следствие — полная антисанитария.

По последним подсчетом местного цыганского барона, в гетто проживает около 5000 человек. В это сложно поверить, ведь поселок кажется достаточно небольшим.

Объяснение находится быстро — в доме с одной-двумя комнатами может проживать до десяти человек — супружеская чета, их престарелые родители и множество детей.

Я пообщалась с одной из таких семей, сбежавших из Киева после нападений на Лысой Горе и в лесу у метро «Академгородок».

Женщину, мать четверых детей, зовут Мариола, ее мужа — Роман. Весной Мариола с дочерью отправились в Киев на заработки — они перепродают поношенную одежду. Вот, что они рассказали мне.

Роман: В ночь с 24-го на 25-е я взял билет на Киев. На вокзале я встретил родственников, которые сказали мне, что на них напали.

Мариола: На следующий день после того, как на нас напали, полиция сказала, что мы можем вернуться обратно на Лысую Гору. Тогда мы решили вернуться, но когда пришли, там уже была полиция и какие-то бритые мужчины в черном. Они снова напали. В газетах пишут, что нападение было одно, на самом деле два. Я видела у этих бритых мужчин пистолеты.

Роман: Мне сказали, на нас напали тогда потому, что Кличко хотел очистить город перед футболом". А насчет убийства женщины — я уверен, что это сделали не цыгане, так как у нас никогда не было подобного. И венгры к нам нормально относятся.

Мариола: После того, как нас побили на Лысой Горе, часть поехала на вокзал жить, а часть в лес, там где метро «Академгородок». И на вокзале и в лесу на нас тоже напали. Я тогда жила в таборе в лесу, пришли какие-то подростки, где-то пятьдесят человек, с оружием. Мы бежали, несколько человек даже оставили своих детей от страха. Я была уверена, что они нас убьют. Потом появилась полиция, и все закончилось.

На вопрос о том, ездят ли цыгане на заработки теперь, мне ответили отрицательно. Выяснилось, что после убийства во Львове и многочисленных нападений в Киеве люди просто боятся ехать туда, а потому пытаются найти работу на Закарпатье — там, где ее на самом деле нет.

Кроме того, в Закарпатье также небезопасно. Другая семья, у которой я брала интервью, рассказала об ужасных событиях, которые коснулись цыганского сообщества.

За нами с мужем гнались, несколько раз какие-то люди пытались затащить меня в машину. Какие-то на лысо бритые люди. Дети перебежали через дорогу и я за ними. После того, как в Берегово убили цыганку, мы мало спим по ночам. Мужчины каждую ночь дежурят у входа в табор. Позавчера перерезали горло цыгану, когда он приехал вывозить мусор. Потом собаке, которая живет у нас в таборе, тоже перерезали горло, повтыкали в нее ножи. Кишки вынули и повесили на заборе одного из домов в нашем поселке.

Получается, даже в самой «цыганской» области Украины этим людям не дают спокойно жить.

Для того, чтобы остановить это безумие, необходимо, чтобы власть, правоохранители нашли и наказали цыганских киллеров. Иначе этот геноцид будет продолжаться бесконечно.