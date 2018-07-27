В Пскове прошло заседание расширенной коллегии Контрольно-счетной палаты города Пскова, сообщает пресс-служба городских властей. Чиновники и депутаты рассмотрели отчет по результатам выездной проверки Управления городского хозяйства администрации Пскова по отдельным вопросам финансово-хозяйственной деятельности. Контрольно-счетная палата проведела проверку отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности УГХ администрации Пскова за период 2017 и 2018 годов: проверку заключения контрактов и выполнение работ по устройству детских игровых комплексов, по капитальному ремонту и благоустройству дворовых территорий и по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения. Как отметила аудитор КСП города Пскова Елена Яковлева, по всем направлениям проверки были установлены нарушения и недостатки, допущенные как со стороны заказчика, то есть УГХ города Пскова, так и со стороны подрядных организаций. Яковлева рассказала, что был проверен муниципальный контракт на выполнение работ по устройству 12 детских игровых площадок. КСП установила нарушение в выполнении требований ГОСТ на восьми детских комплекса: глубина от поверхности покрытия игровой площадки до верха фундамента меньше, чем предусмотрено ГОСТ и муниципальным контрактом. Таким образом, эксплуатация данных детских игровых площадок является не безопасной и осуществляется с нарушением. Помимо этого, выявлено, что подрядчик использовал более дешевый песок, чем предусмотрено муниципальным контрактом. Алексей Захаров пояснил, что используемый песок соответствует требованиям, а значит будет сокращена смета оплаты работ подрядной организации. В ходе проведения контрольного мероприятия была проведена проверка двух муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту дворовых территорий. По одному из них, как пояснил начальник УГХ Пскова, работы выполнены в полном объеме по состоянию на 16 июля 2018 года, просрочка выполнения временных обязательств составила менее 20 дней. Елена Яковлева рассказала также, что по второму контракту, где стоимость работ превысила 47 млн рублей, срок окончания работ был назначен на 1 декабря 2017 года, но по состоянию на 1 июня 2018 года из 20 объектов, по семи — работы выполнены в полном объёме, но с замечаниями по качеству, на 11 — произведены подготовительные работы и на двух объектах работы не производились вовсе. В результате проверок исполнения контрактов по выполнению комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города также были выявлены нарушения. Коллегия Контрольно-счетной палаты города Пскова рекомендовала рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, допустивших бездействие в части исполнения обязанности по контролю за ходом исполнения контрактов, а также допустивших неэффективное и неподтвержденные расходы бюджета и усилить контроль за подрядными организациями.