Псковская губерния: последние новости

В Псковской области перезахоронили останки 13 красноармейцев

Публичная активность по теме повышения пенсионного возраста в Псковской области минимальна - «Петербургская политика»

Суд отклонил иск кандидата от «Партии роста» о снятии с выборов главы Великолукского района Ларисы Семашко