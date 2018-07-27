Подчиненный Сергея Носова стал фигурантом уголовного дела

Правоохранители полагают, что чиновник разработал план преступления в 2015 году. Используя свое положение и авторитет, он помог коммерческой компании заключить договор с региональным Управлением транспорта и автомобильных дорог на оказание услуг по содержанию автодороги межмуниципального значения Магаданской области. Стоимость работ по контракту составила более 59 миллионов рублей.

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"Достоверно зная, что аффилированное ему предприятие не сможет выполнить условия контракта ввиду отсутствия техники и специалистов, явно выходя за пределы своих полномочий, под угрозой создания негативных последствий для коммерческой деятельности для ОАО «Тенькинская дорожная компания» в подконтрольной ему сфере склонил директора указанного общества к заключению договора субподряда по вышеуказанному контракту на сумму 47 миллионов рублей. Таким образом, подозреваемый обеспечил получение прибыли для подконтрольного ему коммерческого предприятия в сумме 12 миллионов рублей", — пояснили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.

Игорь Озимок находится в должности заместителя председателя правительства Магаданской области с мая 2015 года. Он координирует и контролирует деятельность министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи, министерства природных ресурсов и экологии , департамента лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов, департамента по охране и надзору за использованием объектов животного мира и среды их обитания, а также государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

Стоит напомнить, что в конце мая временно исполняет обязанности губернатора Магаданской области бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.