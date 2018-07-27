Общественников возмутили материалы по изменению границ Кумысной поляны

Проект документа о новых границах природного парка прошел первую часть общественных обсуждений, и перед второй частью общественники затребовали предоставить им подробные материалы по всем земельным фрагментам, которые оказались не включены в новые границы ООПТ. Со стороны министра Дмитрия Соколова не последовало отказа. В реальности чиновник министерства Олег Василенков, который должен был показать карты и дать пояснения, продемонстрировал материалы, которые с первых обсуждений не претерпели никаких изменений. По всем спорным участкам он не смог предоставить никакой информации.

Так, Борис Родин обратил внимание на участок леса, расположенный за домом его знакомых. По словам активиста, этот участок несколько раз обследовали люди с геодезической техникой, и по их беседам можно было сделать вывод, что участок готовится под застройку. В старой редакции границ участок входил в ООПТ, но теперь он по неизвестной причине оказался выведен оттуда. Олег Василенков не смог объяснить, почему так произошло и кому принадлежит этот участок.