Пугали смертью. Лечение от несуществующих болезней воронежцам обошлось в 10 млн рублей 

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Одна из клиник в Центральном районе Воронежа обманывала пациентов, навязывая им кредитные договоры. Медики предлагали пройти незамедлительное лечение — иначе возможны тяжелые последствия, вплоть до летального исхода. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-служба управления МВД по региону в пятницу, 27 июля. Подозреваемыми оказались трое жителей Воронежской области и один иностранец в возрасте от 39 до 52 лет. Они предлагали горожанам пройти бесплатное медицинское обследование в медцентре в Центральном районе, а после них сообщали пациентам ложные диагнозы, связанные с заболеваниями позвоночника и сердечно-сосудистой системы. Воронежцы заключали с клиникой договоры на лечение и кредитный договор для оплаты курса лечебно-оздоровительных процедур от 41 тыс. рублей до 163 тыс. рублей. Но никакого лечения не было. — В 2016-2017 годах на основании заключенных договоров, кредитные организации перечислили на подконтрольный злоумышленникам расчетный счёт не менее 1,16 млн рублей. От действий мошенников пострадало 15 человек. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила более 10 млн рублей, — сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова. По данным «Вести-Воронеж», речь идёт о компании на улице Среднемосковской, 1д, у неё два названия, но один и тот же адрес и номер телефона. Воронежцы знают её как областную клинику имени Вишневского на Среднемосковской и областную клинику флебологии и сосудистой хирургии. В интернете обманутые пациенты её обсуждают уже давно. В обсуждениях люди рассказывают, что действия персонала «направлены на выкачку денег», цены завышены. При этом видимого эффекта от процедур многие клиенты не видят. — Супруга заключила с ними договор 24 октября 2017, на следующий день расторгла. Но всё как в воду кануло. А банк требует проценты. Как выпутаться, не знаем, — написал пользователь Никита. Теперь трое подозреваемых находятся под стражей, четвёртый задержан. За мошенничество в особо крупном размере им грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее похожая история произошла с клиентами медицинского центра «Исток» на улице Свободы, 45. Ложные диагнозы были поставлены более 100 пациентам, за один курс лечения они отдавали примерно от 50 до 300 тыс. рублей. В основном жертвами оказывались пенсионеры. Екатерина Трещикова
Фото — ГУ МВД по Воронежской области