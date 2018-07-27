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Иллюминатор военного вертолета США упал в Японии
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Иллюминатор военного вертолета США упал в Японии 

РИА Новости 27 минут назад
ТОКИО, 27 июл — РИА Новости. Военный вертолет США в Японии «обронил» иллюминатор во время полета на американской военной базе недалеко от Токио, обошлось без жертв, заявил в пятницу японский министр обороны Ицунори Онодэра.
Инцидент произошел на территории военной базы в Ацуги, префектура Канагава. После взлета от вертолета отвалился иллюминатор, ущерба на земле он не нанес.
"Хотя это случилось в пределах военной базы США и обошлось без жертв, падение иллюминатора представляет собой серьезный вопрос", — сказал журналистам Онодэра.
Как передало агентство Киодо, Япония потребовала от США предоставить информацию о причинах инцидента и принять меры для предотвращения подобного в будущем.
Это уже не первый случай, когда с авиатехники США в Японии на землю падают предметы, подвергая опасности жизни людей. Так, в декабре 2017 года на одну из школ на Окинаве упал иллюминатор с американского вертолета, один ребенок получил легкие ранения.
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