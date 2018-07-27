Иллюминатор военного вертолета США упал в Японии

ТОКИО, 27 июл — РИА Новости . Военный вертолет США Японии «обронил» иллюминатор во время полета на американской военной базе недалеко от Токио, обошлось без жертв, заявил в пятницу японский министр обороны Ицунори Онодэра.

Инцидент произошел на территории военной базы в Ацуги, префектура Канагава. После взлета от вертолета отвалился иллюминатор, ущерба на земле он не нанес.

"Хотя это случилось в пределах военной базы США и обошлось без жертв, падение иллюминатора представляет собой серьезный вопрос", — сказал журналистам Онодэра.

Как передало агентство Киодо, Япония потребовала от США предоставить информацию о причинах инцидента и принять меры для предотвращения подобного в будущем.

Это уже не первый случай, когда с авиатехники США в Японии на землю падают предметы, подвергая опасности жизни людей. Так, в декабре 2017 года на одну из школ на Окинаве упал иллюминатор с американского вертолета, один ребенок получил легкие ранения.