Законопроект о новом объекте авторских прав — географическом указании прошел первое чтение

Документом предлагается закрепить новый объект интеллектуальных прав — географическое указание — «обозначение, которое позволяет идентифицировать товар как происходящий с территории географического объекта, при этом определенное качество, репутация или другие характеристики товара в значительной степени определяются его географическим происхождением», отмечается в документе.

Как указывают законодатели, «на территории данного географического объекта должна будет осуществляться хотя бы одна из стадий производства товара».

По мнению авторов законопроекта, введение этого понятия в ГК РФ позволит популяризировать и продвигать российские региональные бренды.

Возможность зарегистрировать географическое указание будет предоставлено одному или нескольким гражданам, юридическому лицу или объединению лиц, кроме того, российским юридическим лицам и гражданам РФ предоставляется право зарегистрировать географическое указание в иностранных государствах.