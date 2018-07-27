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Законопроект о новом объекте авторских прав — географическом указании прошел первое чтение
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Законопроект о новом объекте авторских прав — географическом указании прошел первое чтение 

duma.gov.ru 23 минуты назад
Фото: duma.gov.ru
Законопроект был внесен Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, Председателем Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым, а также группой сенаторов.
Документом предлагается закрепить новый объект интеллектуальных прав — географическое указание — «обозначение, которое позволяет идентифицировать товар как происходящий с территории географического объекта, при этом определенное качество, репутация или другие характеристики товара в значительной степени определяются его географическим происхождением», отмечается в документе.
Как указывают законодатели, «на территории данного географического объекта должна будет осуществляться хотя бы одна из стадий производства товара».
По мнению авторов законопроекта, введение этого понятия в ГК РФ позволит популяризировать и продвигать российские региональные бренды.
Возможность зарегистрировать географическое указание будет предоставлено одному или нескольким гражданам, юридическому лицу или объединению лиц, кроме того, российским юридическим лицам и гражданам РФ предоставляется право зарегистрировать географическое указание в иностранных государствах.
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