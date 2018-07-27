Ещё
Коммунальщики рассказали о причине возникновения ям на дорогах Ростова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коммунальщики рассказали о причине возникновения ям на дорогах Ростова 

161.ru 26 минут назад
Фото: 161.ru
На некоторых улицах провалы уже устранили, а на Мясникова работы продолжаются
Стала известна причина образования множества провалов на дорогах донской столицы. Как выяснилось, виной всему — проведение гидравлической опрессовки тепловых сетей с 15 по 23 июля. Об этом 161.ru сообщили в компании «Лукойл-Ростовэнерго», отвечающей в городе за отопление и подачу горячей воды.
— За это время был выявлен ряд дефектов, в том числе на улицах Семашко, Седова и Мясникова. Аварийные работы по устранению дефектов на улице Семашко и Седова уже завершены. В настоящий момент ремонтные работы по устранению порыва на трубопроводе на улице Мясникова продолжаются, но будут закончены в ближайшее время, — уточнили в пресс-службе компании.
Опрессовка тепловых сетей проводится в городе перед подготовкой к отопительному сезону.
— Такие испытания позволяют выявить места, где возможно возникновение дефектов: разрыв магистрального трубопровода, образование течи, потери тепла. Это достигается путем создания в системе давления, которое превышает рабочее, — добавили в «Лукойл-Ростовэнерго».
Во время проведения указанных испытаний в Ростове в течение недели на нескольких улицах провалился асфальт. Это произошло на улицах Семашко, Седова, Мясникова, Мечникова и на переулке Университетском.
161.ru: последние новости
Увлечение обернулось заключением: нумизмату из Ростова грозит колония за покупку древних монет «Если не уедешь, мы тебя закопаем»: в Новошахтинске врача избили прямо в больнице Матч ФК «Ростов», фотосессия с котиками, кинотеатр под открытым небом: семь вечеров в Ростове
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»74
Кобзон находится в реанимации78
В Крыму рассказали о крахе Макаревича117
СМИ узнали о подготовке нового удара США56
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий715
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Криминал
02:50
«Новые» украинские минометы и мины показали на видео
Оружие Армия
03:18
В Крыму рассказали о крахе Макаревича
Общество
00:58
Люди выстроились в живую цепь ради спасения утопающих
Происшествия
05:30
«Яндекс» слил в Сеть зарплаты россиян
Интернет Наука и техника
00:45
Снос «Дома-2» грозит катастрофой Бородиной
Шоу-бизнес
00:54
Полицейские отправили россиянина в кому из-за стакана
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение