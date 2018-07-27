Коммунальщики рассказали о причине возникновения ям на дорогах Ростова

На некоторых улицах провалы уже устранили, а на Мясникова работы продолжаются

Стала известна причина образования множества провалов на дорогах донской столицы. Как выяснилось, виной всему — проведение гидравлической опрессовки тепловых сетей с 15 по 23 июля. Об этом 161.ru сообщили в компании «Лукойл-Ростовэнерго», отвечающей в городе за отопление и подачу горячей воды.

— За это время был выявлен ряд дефектов, в том числе на улицах Семашко, Седова и Мясникова. Аварийные работы по устранению дефектов на улице Семашко и Седова уже завершены. В настоящий момент ремонтные работы по устранению порыва на трубопроводе на улице Мясникова продолжаются, но будут закончены в ближайшее время, — уточнили в пресс-службе компании.

Опрессовка тепловых сетей проводится в городе перед подготовкой к отопительному сезону.

— Такие испытания позволяют выявить места, где возможно возникновение дефектов: разрыв магистрального трубопровода, образование течи, потери тепла. Это достигается путем создания в системе давления, которое превышает рабочее, — добавили в «Лукойл-Ростовэнерго».

Во время проведения указанных испытаний в Ростове в течение недели на нескольких улицах провалился асфальт. Это произошло на улицах Семашко, Седова, Мясникова, Мечникова и на переулке Университетском.