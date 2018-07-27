Почти 70 жителей Беларуси оказались жертвами торговцев людьми

68 белорусов стали жертвами торговцев людьми с начала года, сообщили в МВД республики, передает «МИР 24».

Граждан обманом вывозили в страны Ближнего Востока и Евросоюза . Людям предлагали высокооплачиваемую работу в сфере общественного питания и розничных продаж. На удочку преступников попадались даже дети.

«Тенденции на сегодняшний день абсолютно не меняются, они из года в год одни и те же. Сексуальная трудовая эксплуатация, новая форма которой мы сейчас наблюдаем, — это организованное попрошайничество. И некоторые другие формы сексуальной эксплуатации детей», — сказал заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговли людьми МВД Дмитрий Цаюн.

Белорусские правоохранители перекрыли четыре канала, по которым людей вывозили за границу.

Чтобы не стать жертвой рабства, гражданам рекомендуют сначала узнать всю информацию о будущем работодателе.

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