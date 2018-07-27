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Детский фотоконкурс проведут на Юго-Западе Москвы
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Детский фотоконкурс проведут на Юго-Западе Москвы 

Мои Черемушки 2 часа назад
Фото: Мои Черемушки
В Московском центре экологии, краеведения и туризма на Юго-Западе столицы дети от 7 до 18 лет могут поучаствовать в экологических фотоконкурсах, сообщает газета «Москва За Калужской заставой».
Работы юных фотолюбителей принимаются до 31 августа, затем из лучших снимков организуют выставку. В этом году за два летних месяца в адрес оргкомитета поступило уже свыше 140 работ. Чтобы поучаствовать в фотоконкурсе «Свободный полёт или #FreeFlight» потребуется любовь к длительным прогулкам на свежем воздухе. Участникам предлагают сфотографировать в парке или лесопарке летящую птицу, причем так, чтобы определялась ее видовая принадлежность.
Еще один фотоконкурс — «Цветок в объективе». На него принимаются фотографии растений, произрастающих в естественных условиях, которые оценят по пяти номинациям. Уточнить информацию о фотоконкурсах можно на сайте Московского центра экологии, краеведения и туризма.
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