Детский фотоконкурс проведут на Юго-Западе Москвы

В Московском центре экологии, краеведения и туризма на Юго-Западе столицы дети от 7 до 18 лет могут поучаствовать в экологических фотоконкурсах, сообщает газета «Москва За Калужской заставой».

Работы юных фотолюбителей принимаются до 31 августа, затем из лучших снимков организуют выставку. В этом году за два летних месяца в адрес оргкомитета поступило уже свыше 140 работ. Чтобы поучаствовать в фотоконкурсе «Свободный полёт или #FreeFlight» потребуется любовь к длительным прогулкам на свежем воздухе. Участникам предлагают сфотографировать в парке или лесопарке летящую птицу, причем так, чтобы определялась ее видовая принадлежность.

Еще один фотоконкурс — «Цветок в объективе». На него принимаются фотографии растений, произрастающих в естественных условиях, которые оценят по пяти номинациям. Уточнить информацию о фотоконкурсах можно на сайте Московского центра экологии, краеведения и туризма.