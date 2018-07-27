В Челябинске предложили использовать страшилки для проведения собраний

Челябинске предложили оригинальный способ приглашения жильцов многоквартирных домов на общие собрания.

Лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов предположил, что проблема сбора жителей для принятия важного для всех решения заключается в неумении правильно писать объявления. Часто на них не обращают внимания из-за схожести заголовков с другими развешенными у подъезда листовками.

«Начинать заголовок с фразы «Внимание!» или «Уважаемые собственники!» — глупо и неэффективно. Давайте людям пользу сразу. Заголовок должен отражать суть всего объявления в двух-трёх словах. А по поводу собрания жильцов, тут вообще в заголовке нужно создать интригу или резонанс. Чтобы у жильца бомбануло. Тогда он точно придёт», — уверен урбанист.

Как образец Владов предложил объявление, начинающееся словами «Я отберу вашу парковку… » И далее уже более мелким шрифтом: «… если вы не придёте собрание жильцов в эту субботу».

Подписчики сообщества встретили инициативу с определённой настороженностью.

«А потом придут на собрание матёрые мужики и без вопросов побьют инициатора!» — «После такого заголовка меня убьют», — шутят читатели паблика.

А наиболее творческие личности даже развили тему, предложив для усиления воздействия на аудиторию использовать изображения из фильмов ужасов.