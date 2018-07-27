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В Челябинске предложили использовать страшилки для проведения собраний
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В Челябинске предложили использовать страшилки для проведения собраний 

АиФ 26 минут назад
Фото: АиФ
В Челябинске предложили оригинальный способ приглашения жильцов многоквартирных домов на общие собрания.
Лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов предположил, что проблема сбора жителей для принятия важного для всех решения заключается в неумении правильно писать объявления. Часто на них не обращают внимания из-за схожести заголовков с другими развешенными у подъезда листовками.
«Начинать заголовок с фразы «Внимание!» или «Уважаемые собственники!» — глупо и неэффективно. Давайте людям пользу сразу. Заголовок должен отражать суть всего объявления в двух-трёх словах. А по поводу собрания жильцов, тут вообще в заголовке нужно создать интригу или резонанс. Чтобы у жильца бомбануло. Тогда он точно придёт», — уверен урбанист.
Как образец Владов предложил объявление, начинающееся словами «Я отберу вашу парковку… » И далее уже более мелким шрифтом: «… если вы не придёте собрание жильцов в эту субботу».
Подписчики сообщества встретили инициативу с определённой настороженностью.
«А потом придут на собрание матёрые мужики и без вопросов побьют инициатора!» — «После такого заголовка меня убьют», — шутят читатели паблика.
А наиболее творческие личности даже развили тему, предложив для усиления воздействия на аудиторию использовать изображения из фильмов ужасов.
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