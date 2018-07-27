Палата представителей США приняла законопроект, ограничивающий инвестиции КНР

Москва , 27 июля — «Вести. Экономика». Палата представителей США в четверг приняла законопроект о расходах на оборону на $716 млрд, который ограничивает инвестиции Китая в США и запрещает правительству США использовать технологии крупных китайских телекоммуникационных компаний. Об этом сообщает Reuters.

Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS

За принятие законопроекта проголосовали 359 членов Палаты представителей, против — 54. Документ еще должен получить одобрение Сената.

Хотя законопроект устанавливает контроль над контрактами правительства США с такими компаниями, как ZTE Corp и Huawei Technologies Co Ltd, по соображениям национальной безопасности, ограничения намного мягче, чем изначально предложенные.

Законопроект также расширяет полномочия Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS), который рассматривает предлагаемые иностранные инвестиции и оценивает, представляют ли они угрозу национальной безопасности.

"Это соглашение гарантирует, что реформы CFIUS узко сосредоточены на национальной безопасности, сохраняя при этом двери Америки открытыми для инвестиций", — заявил председатель комитета по финансовым услугам Палаты представителей республиканец Джеб Хенсарлинг

Законопроект расширит круг сделок, подлежащих проверке комитетом, включив в него миноритарные инвестиции, и позволит проводить сокращенные проверки менее спорных сделок.

Документ также предусматривает выделение комитету дополнительного финансирования.

Как сообщали «Вести. Экономика», в июне Белый дом решил подтолкнуть Конгресс к расширению полномочий CFIUS, который планируется использовать как основной инструмент для ограничения китайских инвестиций в стратегически важные американские технологии.

Северную Корею. Ранее в июле американские законодатели исключили из законопроекта поправку, которая восстанавливает санкции в отношении китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE Corp, отказавшись от попытки наказать компанию за незаконные поставки американской продукции в Иран

Отдельно законопроект разрешает потратить $7,6 млрд на 77 многоцелевых истребителей-бомбардировщиков F-35, разработанных компанией Lockheed Martin.