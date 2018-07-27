Участниками столичных вебинаров стали бизнесмены из 80 регионов России

Предприниматели из 80 регионов России поучаствовали в столичных обучающих вебинарах, проинформировали 26 июля.

— Мы активно привлекаем бизнесменов из других городов к участию в наших образовательных программах на портале поставщиков. Главная задача — показать предпринимателям, что рынок закупок доступен для компаний вне зависимости от географического положения, — отметила Наталья Сергунина , заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Размещать свои предложения на портале уже могут компании из 11 регионов. Это Калининградская, Кемеровская, Новгородская, Ульяновская, Тамбовская области и другие, сообщили на сайте мэра Москвы.