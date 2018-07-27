«Для этого нужны не только деньги»: в ЦПКиО Волгограда открыли умиротворяющую ступу

Буддийская ступа просветления спустя 25 лет открылась в Центрального парке культуры и отдыха Волгограда . К открытию святыни в городе готовились 25 лет Буддисты со всей России и мира расстилают на газоне гимнастические коврики и начинают длинную церемонию — несколько часов подряд практикующие читают мантры, во время которых в проснувшемся парке звучат тонкие голоса колольчиков и разносятся едва уловимые благовония. Утром ритмы буддистов нарушают лишь рабочие, монтирующие 50 — метровое колесо обозрения.

— К этому событию мы готовились 25 лет, — рассказывает представитель волгоградского буддийского центра Алмазного пути Традиции Карма Кагью Александр Дудкин. — Чтобы сошлись все условия, потребовались не только деньги. Сегодня к нам приехали практикующие со всех уголков России и мира. Праздник и впрямь очень значимый. Во всем Южном федеральном округе есть две ступы, которые стоят именно в городе — месяц назад ее открыли в Краснодаре , а теперь и в Волгограде.

Камеры волгоградской белоснежной ступы аккуратно вырезались из цельных кусков гранита. — Когда они приехали из Москвы , высокий лама с соблюдением всех традиций и ритуалов заполнял камеры ступы просветления, — уточнил Александр Дудкин. — Предметы и реликвии, которые заложили внутрь, не имеют материальной ценности. Но для практикующих людей — это настоящее богатство. В ступу уложена цаца — рельефные изображения из гипса, лепестки цветов, красивая парча, шелк, можжевеловая пудра, необычные камушки. В камерах лежат священные тексты, мантры и настоящие буддийские реликвии: Ганджур — собрание 84 тысяч учений Будды в 108 томах.

По словам буддистов, новая ступа в Центральном парке культуры и отдыха принесет Волгограду умиротворение и радость. — Эта земля видела много горя и слез. Мы строили ступу в память о погибших в Великой Отечественной войны. Хотим, чтобы сейчас люди умиротворялись энергией, — добавил Алекснадр Дудкин. — Планов об установке новых ступ в Волгоградской области у нас пока нет. Кстати, в прошлом году такой же проект осуществили в Сибири. В Красноярске открылась ступа Просветления, а в Иркутске — ступа Победы.

Еще одна буддийская ступа, символизирующая модель мироздания, а также просветленный ум Будды, его тело и пять чакр, восстановлено в Светлоярском районе Волгоградской области. В 2011 году одной из главных буддийских святынь приурочили к 125-летию со дня рождения ученого-просветителя Номто Очирова, который родился и провел детство в селе Червленом на территории сегодняшнего поселка Солянка Светлоярского района Волгоградской области.