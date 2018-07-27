2 пункта автоматизированного весогабаритного контроля открыли на федеральных трассах Алтайского края 

Два новых поста автоматизированного весогабаритного контроля открыли в Алтайском крае. Как сообщает управление федеральных автомобильных дорог «Алтай», первый пункт начал свою работу на трассе Р-256 «Чуйский тракт» неподалеку от села Баюновские Ключи, а второй — на автомагистрали А-322 Барнаул — Рубцовск, рядом с границей с Казахстаном.
Оба поста автоматизированы. Датчики в дорожном полотне фиксируют вес большегрузного транспорта и измеряют нагрузку. Специальные сканирующие устройства оценивают фур, а камеры предоставляют данные для идентификации грузовиков.
После введения в эксплуатацию двух пунктов весового контроля в Алтайском крае, общее их число по России достигло 27.