5 малоизвестных красивых мест Ростовской области

Аникинский каньон Расположен в 140 км от Ростова-на-Дону, за городом Гуково

Раньше там располагался каньон по добыче камня и щебня. Тянется каньон около 400 метров. Представляет собой небольшие водоёмы в каменистой местности, и славится водопадами, которые берут своё начало из отвесных стен каньона.

Арпачин — Алитуб Идеальное место для кемпинга. Свежий воздух, песчаный пляж, густой подлесок и пение птиц.

Вода в этом месте в реке чистая, без запаха. Главное помнить, про сильное течения Дона и не заплывать на глубину.

Авиловы горы Расположены в 170 км от Ростова, недалеко от Белой Калитвы.

Авиловы горы являются скальным берегом реки Калитва. У самой вершины скал находится Авилова пещера. Местные жители рассказывают, что там до сих пор обитает дух старого мудреца. Некоторые туристы даже слышат шаги кого-то невидимого, бродящего по пещере, другие даже видят призрак.

Озеро в Самарском Находится в 40 км от Ростова, в Азовском районе.

Со стороны села Самарского озеро имеет пологий выход к воде с песчаный пляжем, со стороны Ростова-на-Дону очень обрывистый и крутой берег. Вода в озере прохладная с изумрудно-голубоватым оттеком.

Само озеро очень глубокое, вода прохладная за счёт множества родников, возникших на месте бывшего карьера по добыче песка.

Меловые горы Аналог турецкой Памукале находятся необычные горы в 240 км от Ростова, в Миллеровском районе.

Холмы состоят из чистого мела. Забравшись на вершину меловой горы, посмотрев вниз и на окрестности — взору может открыться белесо-пустынный вдохновляющий пейзаж.