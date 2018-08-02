В Бурятии пешехода сбили на краю проезжей части 

ДТП произошло в сумерках Накануне, 1 августа, в 20 часов вечера в Иволгинском районе Бурятии произошёл наезд на пешехода. 44-летнего мужчину сбил водитель «ВАЗ-21074».
— 43-летний водитель автомашины «ВАЗ-21074», следуя по автодороге Р-258 «Байкал» в направлении Иркутска, в 4 км от села Ошурково совершил наезд на пешехода, который шёл по краю проезжей части дороги в попутном направлении, — сообщает УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести. Мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, уточнили в автоинспекции.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее в Улан-Удэ произошло два ДТП, в котором пострадали три пешехода. В одной аварии пострадавший впал в кому после наезда. В другой аварии водитель сбил женщину и девочку, которые переходили дорогу по «зебре».
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