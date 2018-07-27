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Лайфак лета: как бесплатно пробраться на любой музыкальный фестиваль
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Лайфак лета: как бесплатно пробраться на любой музыкальный фестиваль 

Bigpicture.ru 31 минуту назад
Фото: Bigpicture.ru
Австралийские ребята, похоже, не промах. Блогеры Youtube Майкл Фэллон (Michael Fallon) и Шамми Прассад (Shammi Prassad) не купили вовремя билеты на музыкальный фестиваль Splendour in the Grass, а пойти, видимо, очень хотелось. Тогда австралийцы придумали, как пробраться без билетов, и свои приключения засняли на видео, которое выложили в соцcетях.
Фэллон переоделся уборщиком — надел светящийся жилет и взял мусорный пакет. А Шамми запрыгнул в мусорный бак, куда впрочем Майкл добросовестно кидал мусор, который находил. В таком виде блогеры прошли через охрану. Все просто.
Фестиваль Splendour in the Grass проходил в Вуиунг, Австралия, с 20 по 22 июля. Билет на все три дня стоил 399 долларов (больше 25 тысяч рублей), на один день — 179 долларов (11 тысяч рублей).
Итак, Фэллон надел униформу уборщика и стал ходить и действительно подбирать мусор, около автобусной зоны, стараясь затеряться в толпе других волонтеров-уборщиков.
Потом Шамми с другом нашли мусорный бак, откатили подальше от глаз охранников и Прассад запрыгнул туда. Причем все это происходило на глазах у других посетителей.
Мнимый уборщик еще немного пособирал мусор, плавно передвигаясь в сторону входа. И, проходя мимо охраны, он даже пошутил, как же много мусора оставляют там люди. Охранник засмеялся шутке и спокойно пропустил Фэллона. Все, безбилетники попали на концерт и через несколько минут наслаждались пивом и музыкой под открытым небом.
Парочка поделилась видео с лайфхаком, как бесплатно пробраться на концерт в YouTube и Instagram, но, надо признать, далеко не все их подписчики были в восторге от такого поступка. Кто-то обвинил их в элементарном неуважении к тем же музыкантам. Другие задумались и обеспокоились уровнем безопасности на таком крупном мероприятии, где собирается много людей, — уж больно легко и просто Фэллону и Шамми все провернули.
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