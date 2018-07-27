Война за чистый воздух. «Электроцинк» подмял экологический контроль, чтобы не платить за загрязнения

Контрудары по контролирующим

Во Владикавказе за атмосферой следят три СКАТа (автоматизированные круглосуточные посты мониторинга для измерения концентрации загрязняющих веществ). Показывают они содержание шести загрязняющих веществ: оксид углерода (СО), оксид азота (N0), диоксида азота (NO2), аммиака (NH3), диоксида серы (SO2), сероводорода (H2S). Это касается двух новых постов, которые установили недавно. А старый пост на ул. Титова отражает только три вещества.

Среднестатистическому жителю Владикавказа непонятно, почему именно эти вещества контролируют СКАТы. Более того, это непонятно и профессионалам. Ведь в скудном перечне нет характерных для металлургического производства цветных металлов вредных веществ: свинца, цинка, ртути, мышьяка, кадмия. СКАТы были установлены «Электроцинком» в рамках программы по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки Владикавказа на 2016–2017 года. Согласно ей, они должны были выявлять 16 веществ, а не шесть. И не на выбор завода, а отражающие те экотоксиканты, которые выбрасываются заводом. Но даже эту парочку веществ не может использовать в справке о состоянии воздуха Гидромет, поскольку «Электроцинк» не передал ему на баланс СКАТы.

В итоге при отчетах о состоянии атмосферного воздуха, которые публикуют в СМИ, используются данные двух постов Гидромет. Они находятся на улицах Кирова и Гадиева, которые не охватывают промзону, а следовательно, не могут отражать объективную картину. И можно констатировать, что из-за усилий завода и попустительстве республиканских властей реальной картины состояния воздуха во Владикавказе нет.

Еще один оплот контролирующей надежды — республиканское управление Росприроднадзора. Но права и полномочия его существенно ограничены. Сидеть, что называется, на трубе не позволяет 294-й закон РФ . Сотрудники управления не могут постоянно наведываться на предприятие. Им нужен повод, а точнее жалоба.

В 2016 году Росприроднадзор провел плановую проверку на заводе. Все нарушения были изложены в акте проверки. Всего их было более 20. А административных дел вдвое больше. Ведомство проверяет негативное воздействие на окружающую среду: на воздух, воду и в целом отходы промышленного производства. «Электроцинк» подал суд, который абсолютно все дела отменил, по процессуальным признакам. Проще говоря, юрист завода докопался до формы составления и изложения нарушений.

Из-за правовых коллизий все попытки как-то контролировать такую махину, как УГМК , выглядят как Моська, лающая на слона.

Нивелировать деятельность контрольных органов успешно удается по всем фронтам. Какая же проверка без необходимых лабораторных исследований? Поэтому далее в списке контролирующих идет ЦЛАТИ. Лаборатория находится на бюджетном финансировании. Но бюджет скуден. Поэтому они вынуждены зарабатывать деньги и находятся в хоздоговорных отношениях со многими организациями, в том числе с «Электроцинком». Получается, что лаборатория, которая должна быть независимой, попала в «договорное рабство» к тому, чьи выбросы она в первую очередь и должна контролировать.

Естественно, говорить об объективной проверке не приходится. ЦЛАТИ будет лоббировать интересы того, кто ее кормит. Как в шутку говорят экологи, дети руководства лаборатории и ее сотрудников тоже хотят кушать, и приоритет экологии и совести отходит на последний план. Росприроднадзору, как ни странно, эта лаборатория не подчиняется, но вместе с тем вынуждена выезжать по его заявкам. Интересно и то, что она не аккредитована на ртуть, селен, мышьяк и прочие вредные вещества, которые характерны для завода, выпускающего цветные металлы. Напрашивается вывод, что завод положил на лопатки абсолютно все контролирующие органы.

За контроль ответят

Но несмотря на то, что завод успешно отбивает все попытки экологического контроля, Росприроднадзор все равно старается что-то предпринимать. Последняя внеплановая проверка была в мае этого года, после нее был выявлен ряд нарушений. Так как независимых от «Электроцинка» лабораторий в республике нет, управление привлекло к работе Краснодарский центр лабораторного анализа и технических измерений по Южному федеральному округу.

По уже сложившейся традиции завод решил, что ни в чем не виноват и подал на структуру в суд. Плюс еще и в прокуратуру жалобу для кучи написал. В то время как нарушения выявлены более чем серьезные: существенные превышения нормативов сбросов вредных веществ в сточные воды р. Собачья балка — меди, кадмия, цинка, свинца и железа. Кроме того, за 2017 год на заводе отсутствует информация о 40 основных опасных отходах производства. На 38 видов отходов 1–4 класса опасности нет паспортов. В обжиговом цехе выявлено девять неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ. На видео зафиксирован аварийный выброс обжиговых газов в атмосферный воздух. В состав газов входят ртуть, селен, хлор, мышьяк и фтор. И это только часть выявленных нарушений.

Вчера на открытом заседании суда журналистов явно не ждали и попытались оставить на проходной. Судья Ирина Хадикова заметно нервничала и общалась с ними на повышенных тонах. Пыталась придраться к тому, что журналист пользовался телефоном во время заседания и требовала поставить диктофон около себя. Сам истец в зал суда так и не явился, не удосужившись сообщить причину. Судья по ходатайству завода перенесла заседание на 3 августа.

«Цель внеплановой проверки завода «Электроцинк» управлением Росприроднадзора — не создание проблем предприятию, закрытие или перенос завода. Наша задача — выявить достоверные объемы негативного воздействия на экологию республики и требование, чтобы завод соблюдал установленные законодательством основные правила в сфере охраны окружающей среды. Также мы хотим заставить завод показывать достоверную информацию и выполнять мероприятия по улучшению экологической ситуации. Другой задачи у нас нет», — рассказала журналистам заместитель руководителя управления Росприроднадзора Северной Осетии Людмила Мирзаева.