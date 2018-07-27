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«Водный союз» рассказал журналистам, куда уходят деньги субсидии
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«Водный союз» рассказал журналистам, куда уходят деньги субсидии 

Уральский меридиан 35 минут назад
Где и зачем копают: журналисты провели утро с руководителем «Водного Союза» на ул. К. Мяготина.
Сегодня, 27 июля, руководитель АО «Водный Союз» Владимир Овсянников, председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов, а также первый заместитель руководителя Администрации города Кургана Андрей Жижин встретились с журналистами на месте одной из самых масштабных раскопок в Кургане — улице К. Мяготина. Цель встречи — еще раз через СМИ донести до жителей областного центра необходимость проведения ремонтных работ в городе.
— На улице К. Мяготина мы проводим плановые работы по замене водопровода диаметром 500 мм и напорного коллектора. Каждая из этих веток имеет протяженность более 800 метров. Технология, которую мы используем для проведения данных ремонтных работ, достаточно сложная: трубы спаиваются в длинные плети, которые затем протягиваются через скважины. Кроме того, мы здесь установим более 15 новых задвижек. Понятно, что ведущиеся работы создают определенные неудобства. Но с другой стороны, неудобства, которые создаются аварийными ситуациями — несоизмеримо больше, — отметил Владимир Овсянников и напомнил, что по ул. К. Мяготина проходят наиболее значимые коммуникации Кургана, при аварийных ситуациях на которых без водоснабжения и водоотведения остается большая часть города.
Спикер областной Думы Дмитрий Фролов, в свою очередь, отметил, что на сегодня одной из основных задач является ремонт инженерных сетей, имеющих почти 100-ый износ.
— У этой проблемы есть два пути решения: повышать стоимость воды для населения, или выделить на модернизацию сетей бюджетные средства. Брать деньги с населения — нерационально, хотя, увеличив стоимость воды можно было собрать средства и на текущий ремонт сетей и на их плановую модернизацию. Но Губернатором поручено и при принятии бюджета на 2019, 2020 и 2021 годы депутатами Курганской областной Думы будут запланированы средства для комплексного решения этих проблем, — отметил Дмитрий Фролов.
Накануне, в ходе рабочей встречи руководства «Водного Союза» и председателя областной Думы была озвучена информация о выделении ресурсоснабжающей организации 450 миллионов бюджетных инвестиций, по 150 миллионов в год, в течение трех лет.
Работы в Кургане по замене ветхих сетей продолжатся до середины октября 2018 года. После участка на ул. К. Мяготина от ул. Тобольная до ул. Кирова, подрядчик «Водного Союза» приступит к замене инженерных сетей на участке от ул. Кирова до ул. Володарского.
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