Спасатели назвали самые популярные среди москвичей водоемы

Спасатели назвали самые популярные московские водоемы, среди них Строгинская пойма, Большой Садовый пруд и Химкинское водохранилище. Об этом журналистам сообщил и.о. начальника ГКУ «Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах» Сергей Ежов.

«Среди самых популярных водоемов Москвы , наиболее посещаемых в июне-июле, были Борисовский пруд, Мещерский пруд, озеро Белое, Терлецкие пруды, Большой Садовый пруд, Химкинское водохранилище в районе пляжа «Левобережный», Шибаевский пруд, Строгинская пойма. Максимальное число одновременно отдыхающих на этих водоемах достигало до 4,5 тыс. человек, а находящихся в воде — до 350 человек на водоеме», — сказал С. Ежов.

Ранее он сообщил, что на водоемах Москвы с начала купального сезона были спасены 80 человек.