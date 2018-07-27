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Спасатели назвали самые популярные среди москвичей водоемы
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Спасатели назвали самые популярные среди москвичей водоемы 

Агентство «Москва» 35 минут назад
Спасатели назвали самые популярные московские водоемы, среди них Строгинская пойма, Большой Садовый пруд и Химкинское водохранилище. Об этом журналистам сообщил и.о. начальника ГКУ «Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах» Сергей Ежов.
«Среди самых популярных водоемов Москвы, наиболее посещаемых в июне-июле, были Борисовский пруд, Мещерский пруд, озеро Белое, Терлецкие пруды, Большой Садовый пруд, Химкинское водохранилище в районе пляжа «Левобережный», Шибаевский пруд, Строгинская пойма. Максимальное число одновременно отдыхающих на этих водоемах достигало до 4,5 тыс. человек, а находящихся в воде — до 350 человек на водоеме», — сказал С. Ежов.
Ранее он сообщил, что на водоемах Москвы с начала купального сезона были спасены 80 человек.
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