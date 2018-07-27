Ещё
Для реализации мирного соглашения в Колумбии необходимы неустанные усилия всех сторон — китайский дипломат
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Для реализации мирного соглашения в Колумбии необходимы неустанные усилия всех сторон — китайский дипломат 

ИА Синьхуа 31 минуту назад
ООН, 27 июля /Синьхуа/ — Всестороннее претворение в жизнь мирного соглашения в Колумбии затрагивает множество вопросов, поэтому стороны в Колумбии и международное сообщество должны прилагать неустанные усилия. Об этом в четверг заявил постоянный представитель КНР при ООН Ма Чжаосюй.
Выступая на открытом заседании СБ ООН по колумбийской проблеме, Ма Чжаосюй отметил, что в последнее время в мирном процессе в Колумбии были достигнуты активные сдвиги: президентские выборы прошли успешно, колумбийское правительство договорилось с Революционными вооруженными силами Колумбии /РВСК/ о стратегии возвращения бывших боевиков в общество, а также достигло позитивного прогресса по вопросу прекращения огня с Армией национального освобождения. Всестороннее выполнение мирного соглашения затрагивает вопросы политики, безопасности, развития и социальной интеграции, является долговременным системным проектом, для осуществления которого требуются неустанные усилия всех сторон Колумбии и мирового сообщества.
Ма Чжаосюй подчеркнул, что КНР надеется, что стороны Колумбии будут решительно содействовать мирному процессу, продолжат активно претворять в жизнь мирное соглашение и урегулировать возможные проблемы путем диалога и консультаций. СБ ООН и международному сообществу следует обратить дальнейшее внимание на мирный процесс в Колумбии, уважать главенствующее право правительства и народа Колумбии, оказать стране конструктивную помощь в содействии мирному процессу.
Дипломат сообщил, что КНР одобряет важную роль спецпредставителя генсекретаря ООН по Колумбии Жана Арно и Миссии ООН в Колумбии, надеется, что Миссия ООН в Колумбии продолжит поддерживать контакты с правительством и РВС Колумбии для углубления взаимодоверия и продвижения активного выполнения ими мирного соглашения. Китай намерен совместно с другими членами СБ ООН внести вклад в содействие мирному процессу в Колумбии и в скорейшее достижение всеобъемлющего мира и стабильности в стране.
ИА Синьхуа: последние новости
В Узбекистане ввели новый порядок регистрации иностранцев В Ташкенте появится первый в Узбекистане небоскреб высотой 200 метров Минкоммерции КНР: Китай надеется, что озабоченности большинства членов ВТО будут приняты во внимание
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»74
Кобзон находится в реанимации78
В Крыму рассказали о крахе Макаревича117
СМИ узнали о подготовке нового удара США56
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий715
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Криминал
02:50
«Новые» украинские минометы и мины показали на видео
Оружие Армия
03:18
В Крыму рассказали о крахе Макаревича
Общество
00:58
Люди выстроились в живую цепь ради спасения утопающих
Происшествия
05:30
«Яндекс» слил в Сеть зарплаты россиян
Интернет Наука и техника
00:45
Снос «Дома-2» грозит катастрофой Бородиной
Шоу-бизнес
00:54
Полицейские отправили россиянина в кому из-за стакана
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение