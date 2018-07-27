Для реализации мирного соглашения в Колумбии необходимы неустанные усилия всех сторон — китайский дипломат

ООН , 27 июля / Синьхуа / — Всестороннее претворение в жизнь мирного соглашения в Колумбии затрагивает множество вопросов, поэтому стороны в Колумбии и международное сообщество должны прилагать неустанные усилия. Об этом в четверг заявил постоянный представитель КНР при ООН Ма Чжаосюй.

Выступая на открытом заседании СБ ООН по колумбийской проблеме, Ма Чжаосюй отметил, что в последнее время в мирном процессе в Колумбии были достигнуты активные сдвиги: президентские выборы прошли успешно, колумбийское правительство договорилось с Революционными вооруженными силами Колумбии /РВСК/ о стратегии возвращения бывших боевиков в общество, а также достигло позитивного прогресса по вопросу прекращения огня с Армией национального освобождения. Всестороннее выполнение мирного соглашения затрагивает вопросы политики, безопасности, развития и социальной интеграции, является долговременным системным проектом, для осуществления которого требуются неустанные усилия всех сторон Колумбии и мирового сообщества.

Ма Чжаосюй подчеркнул, что КНР надеется, что стороны Колумбии будут решительно содействовать мирному процессу, продолжат активно претворять в жизнь мирное соглашение и урегулировать возможные проблемы путем диалога и консультаций. СБ ООН и международному сообществу следует обратить дальнейшее внимание на мирный процесс в Колумбии, уважать главенствующее право правительства и народа Колумбии, оказать стране конструктивную помощь в содействии мирному процессу.

Дипломат сообщил, что КНР одобряет важную роль спецпредставителя генсекретаря ООН по Колумбии Жана Арно и Миссии ООН в Колумбии, надеется, что Миссия ООН в Колумбии продолжит поддерживать контакты с правительством и РВС Колумбии для углубления взаимодоверия и продвижения активного выполнения ими мирного соглашения. Китай намерен совместно с другими членами СБ ООН внести вклад в содействие мирному процессу в Колумбии и в скорейшее достижение всеобъемлющего мира и стабильности в стране.