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В Индии рассказали о «первом реальном примере» промышленного сотрудничества стран БРИКС
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В Индии рассказали о «первом реальном примере» промышленного сотрудничества стран БРИКС 

ТАСС 33 минуты назад
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 июля. /ТАСС/. Совместная разработка Ключевского золоторудного месторождения в Забайкалье — первый реальный пример совместного промышленно-инвестиционного проекта стран-участников БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), заявил журналистам заместитель председателя индийской компании SUN Group Шив Хемка.
"Этот проект дал нам понимание того, как БРИКС может работать на практике, и мы можем использовать его дополнительные преимущества. Это способ посмотреть на предмет через разные линзы, что позволит объединить экспертные знания всех этих стран, чтобы работать командой", — приводит в пятницу информационное агентство PTI слова Хемки по итогам саммита стран-членов БРИКС в Йоханнесбурге.
В проекте на месторождении Ключевское, который был начат индийской SUN Group, участвуют китайская China National Gold Group Corporation, российский Фонд развития Дальнего Востока, инвестиционная компания TransAfrica Capital Limited из ЮАР и инвестиционный фонд Антонио де Мораеса из Бразилии.
SUN Group приобрела сибирскую шахту в 2007 году. Инвестиции в совместный проект по добыче золота оцениваются в $500 млн  "Дело не только в экономическом росте, но, что еще важнее, в создании рабочих мест, что сказывается на жизни граждан, в то же время такие проекты объединяют страны БРИКС", — приводит агентство слова главы TransAfrica Capital Limited Ивора Ичиковица.
В июне 2018 года правительство России одобрило соглашение с правительством КНР о совместной разработке этого месторождения. По предварительным оценкам, реализация проекта обеспечит прирост валового регионального продукта Забайкалья на 65,8 млрд рублей, даст дополнительные налоговые поступления в размере 5,5 млрд рублей до 2026 года.
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