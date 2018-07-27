В Индии рассказали о «первом реальном примере» промышленного сотрудничества стран БРИКС

Бразилия, Россия, Индия, Китай, НЬЮ-ДЕЛИ , 27 июля. / ТАСС /. Совместная разработка Ключевского золоторудного месторождения в Забайкалье — первый реальный пример совместного промышленно-инвестиционного проекта стран-участников БРИКС ЮАР ), заявил журналистам заместитель председателя индийской компании SUN Group Шив Хемка.

"Этот проект дал нам понимание того, как БРИКС может работать на практике, и мы можем использовать его дополнительные преимущества. Это способ посмотреть на предмет через разные линзы, что позволит объединить экспертные знания всех этих стран, чтобы работать командой", — приводит в пятницу информационное агентство PTI слова Хемки по итогам саммита стран-членов БРИКС в Йоханнесбурге

В проекте на месторождении Ключевское, который был начат индийской SUN Group, участвуют китайская China National Gold Group Corporation, российский Фонд развития Дальнего Востока, инвестиционная компания TransAfrica Capital Limited из ЮАР и инвестиционный фонд Антонио де Мораеса из Бразилии.

SUN Group приобрела сибирскую шахту в 2007 году. Инвестиции в совместный проект по добыче золота оцениваются в $500 млн "Дело не только в экономическом росте, но, что еще важнее, в создании рабочих мест, что сказывается на жизни граждан, в то же время такие проекты объединяют страны БРИКС", — приводит агентство слова главы TransAfrica Capital Limited Ивора Ичиковица.