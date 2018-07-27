Сквер у кинотеатра «Тула» полностью благоустроят в 2019 году

Об этом жителям района сообщил мэр, подтвердив взятые на себя обязательства по приведению в порядок данного объекта. Представитель актива местного Совета ветеранов Валентина Сахарова поблагодарила градоначальника за отремонтированный кинотеатр «Тула», который всегда был и остается центром культурной жизни района. Именно там всегда проходили знаковые районные мероприятия. Теперь, после долгожданного открытия после ремонта, у жителей вновь появилась возможность посещать это учреждение культуры. Кинотеатр оснащен современным оборудованием, залы стали комфортнее. А рядом благоустраивают и сквер.

— У нашего прекрасного кинотеатра ведь негде даже посидеть, нет лавочек и освещения, — обратилась к мэру жительница района. — Мы очень ждем обновления сквера!

Сергей Собянин отметил, что территорию приводят в порядок, но было решено разделить благоустройство на два этапа. И обратился за разъяснениями к префекту ЮВАО.

— Действительно, в этом году у нас идет первый этап благоустройства сквера перед кинотеатром «Тула». Эти работы мы завершим к 20 августа. А второй этап мы запланировали на следующий год. Это будет наш знаковый объект в Печатниках, — заверил Андрей Цыбин

Мэр распорядился обязательно благоустроить этот объект полностью, чтобы ансамбль кинотеатра и сквера был единым.