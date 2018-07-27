Подозреваемый во взятке руководитель аппарата челябинской гордумы уволился 

ЧЕЛЯБИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Руководитель аппарата Челябинской городской думы Юрий Чанов, который, по версии следствия, получил 300 тыс. рублей в качестве взятки, написал заявление об увольнении. Информацию об этом ТАСС в пятницу подтвердили в пресс-службе гордумы.
"С 24 июля руководителем аппарата Челябинской городской думы является Виктория Мирошниченко, которая ранее была руководителем референтуры председателя гордумы Станислава Мошарова. Юрий Чанов написал заявление об увольнении", — уточнили в пресс-службе.
Как сообщалось, по данным следственного управления СК по региону, Чанов подозревается в том, что в марте 2017 года получил 300 тыс. рублей от директора одного из муниципальных театров за обеспечение принятия решения о финансировании думой проведения фестиваля.