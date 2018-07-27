Ещё
В Совфеде создадут временную комиссию по совершенствованию госконтроля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде создадут временную комиссию по совершенствованию госконтроля 

Парламентская газета 39 минут назад
Фото: Парламентская газета
В целях совершенствования законодательства РФ о государственном и муниципальном контроле в Совфеде будет создана комиссия на три года. Об этом сообщил глава Комитета палаты по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов.
«Нами неоднократно проводилось обсуждение с регионами нового закона о совершенствовании системы госконтроля. Оно показало, что решающую роль будет играть готовность субъекта России к новым требованиям в сфере государственного и муниципального контроля», — рассказал сенатор.
Он пояснил, что для всестороннего мониторинга ситуации Комитет Совета Федерации по Регламенту инициировал создание в палате временной комиссии «по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в РФ». В неё войдут представители всех комитетов палаты. Срок работы — три года.
Предполагается, что комиссия займётся сбором, анализом и обобщением информации о состоянии госконтроля, будет вести мониторинг применения его новых правил в регионах, а также проверять то, как работают органы власти, осуществляющие надзор на местах.
Закон, принятый Госдумой в первом чтении, устанавливает полный перечень видов госконтроля и основных понятий, применяющихся при его правовом регулировании. Соответствующими полномочиями могут наделяться федеральные и региональные органы исполнительной власти, а также органы МСУ.
Вводится определение обязательных требований, соблюдение которых является предметом государственного и муниципального контроля. Также устанавливаются критерии к разработке соответствующих правовых актов.
26 июля Госдума приняла закон, который даёт право Правительству РФ определять виды регионального государственного контроля, при котором применяется риск-ориентированный подход. Вводятся «индикаторы риска», которые соответствующие органы смогут использовать как основание для проведения внеплановых проверок той или иной компании или учреждения.
Парламентская газета: последние новости
ЦИК примет решение о пенсионном референдуме при участии КПРФ «Единая Россия» предлагает сделать сельское хозяйство отдельным разделом бюджетной политики Особые экономические зоны поделят на федеральные и региональные
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»76
Кобзон находится в реанимации84
В Крыму рассказали о крахе Макаревича120
СМИ узнали о подготовке нового удара США57
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий718
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Криминал
02:50
«Новые» украинские минометы и мины показали на видео
Оружие Армия
03:18
В Крыму рассказали о крахе Макаревича
Общество
00:58
Люди выстроились в живую цепь ради спасения утопающих
Происшествия
05:30
«Яндекс» слил в Сеть зарплаты россиян
Интернет Наука и техника
00:45
Снос «Дома-2» грозит катастрофой Бородиной
Шоу-бизнес
00:54
Полицейские отправили россиянина в кому из-за стакана
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение