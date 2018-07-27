В Совфеде создадут временную комиссию по совершенствованию госконтроля

В целях совершенствования законодательства РФ о государственном и муниципальном контроле в Совфеде будет создана комиссия на три года. Об этом сообщил глава Комитета палаты по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов.

«Нами неоднократно проводилось обсуждение с регионами нового закона о совершенствовании системы госконтроля. Оно показало, что решающую роль будет играть готовность субъекта России к новым требованиям в сфере государственного и муниципального контроля», — рассказал сенатор.

Он пояснил, что для всестороннего мониторинга ситуации Комитет Совета Федерации по Регламенту инициировал создание в палате временной комиссии «по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в РФ». В неё войдут представители всех комитетов палаты. Срок работы — три года.

Предполагается, что комиссия займётся сбором, анализом и обобщением информации о состоянии госконтроля, будет вести мониторинг применения его новых правил в регионах, а также проверять то, как работают органы власти, осуществляющие надзор на местах.

Закон, принятый Госдумой в первом чтении, устанавливает полный перечень видов госконтроля и основных понятий, применяющихся при его правовом регулировании. Соответствующими полномочиями могут наделяться федеральные и региональные органы исполнительной власти, а также органы МСУ.

Вводится определение обязательных требований, соблюдение которых является предметом государственного и муниципального контроля. Также устанавливаются критерии к разработке соответствующих правовых актов.