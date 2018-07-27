Почему у гиен самки главнее самцов

Вопреки сложившемуся стереотипу, гиены вовсе не падальщики: не так давно было установлено, что в 90% случаев они убивают свою жертву. К тому же гиены настолько быстрые и сплоченные, что их охоты, в целом, гораздо успешнее охот тех же львов. В одиночку гиена способна совладать и побороть жертву, в 3 раза превосходящую ее в размерах. А самые мощные в животном царстве челюсти позволяют гиенам съедать жертву целиком, разгрызая кости.

Гиена принадлежит отряду кошкообразных, а не псовых, и сегодня вид разделен на четыре рода (хотя раньше внутривидовое деление было куда богаче). Различия между ними весьма значительны, но особое внимания во все времена выпадало на долю пятнистой гиены, споры о сексуальных предпочтениях которой не утихали до развития современной биологической науки.

Вопрос удивительного физиологического строения половых органов пятнистой гиены волновал еще древних греков, которые впервые отметили гермафродитные особенности этого вида. На деле, как таковыми гермафродитами гиен можно назвать с большой натяжкой, разве что, ориентируясь на внешнее сходство гениталий самцов и самок (действительно, гениталии самок внешне почти в точности повторяют половые органы самцов). Несмотря на бытующее мнение, гомосексуальное спаривание пятнистые гиены также не практикуют, хотя половой акт разнополых гиен и выглядит, на первый взгляд, как спаривание двух самцов. Стоит заметить, что из-за такого необычного строения половых органов самки испытывают большие трудности при родах, высокий процент детенышей погибает от удушья, и сами матери часто не выживают.

Находясь недалеко по генетической лестнице от кошачьей семьи, «социальные законы» гиен в чем-то схожи с львиными — их далекими родственниками и главными врагами. Однако стая гиен устроена матриархальным образом, и хотя самцов в стае в избытке (в отличие единичных вожаков прайда), положение они занимают низшее.

Главная самка — не только самая сильная, но, как в случае с пятнистой гиеной, обладающая наибольшим по размеру половым достоинством, которое она демонстрирует в ситуации доказательства доминирования. «Социальный статус» у гиен — врожденный, и чаще всего вертикальная мобильность внутри стаи невозможна, однако, в случае чрезмерной жестокости королевы клан имеет право на восстание, и королева может быть свергнута, но происходит это крайне редко.

При четко очерченной «социальной структуре» гиены — очень общительные существа. Их «язык» весьма многообразен и включает несколько способов передачи информации между особями. Самый очевидный и громкий — это знаменитый смех гиен. На деле, звуки, которые они издают, напоминают смесь воя, рыка и смеха, что для человеческого уха звучит крайне неприятно.

Одна из функций этого смеха у пятнистых гиен — контроль очередности принятия пищи: так самка возвещает об окончании трапезы, что дает возможность следующей по иерархии особи подойти к добычи. Такая развитая система коммуникации позволяет гиенам сохранять стабильную «социальную систему» и избегать драк и конфликтов. Еще один компонент «языка общения» гиен — сильный, едкий запах, уникальный у каждой особи. В разные периоды репродуктивного цикла этот аромат различен и служит важным регулятором внутриклановых отношений.

Гиены — сильные и умелые хищники, поэтому вынуждены постоянно бороться за доминацию в ареале обитания. Главная задача для хищника — успеть перехватить жертву у конкурента. Фольклор и общественные представления рисуют гиену подлым существом, чаще всего противопоставляя ее честному и благородному льву, что неслучайно. Кланы гиен и прайды львов действительно существуют рядом и вынуждены соперничать в охоте.

Отношения двух видов ярко представлены в серии мультфильмов «Король Лев». В отличие от львов, гиены не показаны как животные с чёткими традициями и законами. По сюжету именно гиены нарушают законы об охоте, предписывающие охотиться только ради пропитания, а не ради развлечения. Такой образ гиен соответствует действительности лишь частично, и ряд обвинений в их адрес все же беспочвенен.

В частности, вопреки бытующему мнению, не гиены пытаются овладеть добычей львов, а львы часто отнимают добычу у гиен. С одной львицей, претендующей на их добычу, гиены еще способны справиться, но несколько львиц или даже единственный лев-самец может отогнать от добычи весь клан гиен.

В плане межвидового отношения также интересно то, что гиены хорошо дрессируются. В Кении они даже используются в качестве домашних животных. Человека они интуитивно способны воспринимать как хозяина.

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