Самарские таможенники благодарят сотрудников ставропольской Госавтоинспекции за оказанную помощь 

На имя начальника ГУ МВД России по Самарской области Александра Винникова пришло благодарственное письмо от начальника Самарской таможни Владимира Данченкова. Полковник таможенной службы благодарит инспекторов дорожно-патрульной службы ОГИБДД Отдела МВД России по Ставропольскому району.
Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями таможни на посту ДПС около села Зелёновка регулярно проводят мероприятия по выявлению и пресечению оборота товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории России. В начале лета в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками ДПС и таможни, из оборота была изъята продукция с признаками контрафакта. Проведенная экспертиза показала, что изъятое — подделка. Нарушитель закона привлечен к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». В настоящее время поддельный товар изъят до вынесения судом соответствующего решения.
«За оказанную помощь и профессионализм при исполнении служебных обязанностей по обеспечению экономической безопасности РФ просим выразить благодарность сотрудникам отдельной роты ДПС ГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району», — отметили в своем письме представители Самарской таможни.
На еженедельном собрании личного состава Отдела МВД России по Ставропольскому району отличившимся инспекторам Госавтоинспекции объявлена благодарность.