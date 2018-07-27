Самарские таможенники благодарят сотрудников ставропольской Госавтоинспекции за оказанную помощь

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями таможни на посту ДПС около села Зелёновка регулярно проводят мероприятия по выявлению и пресечению оборота товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории России. В начале лета в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками ДПС и таможни, из оборота была изъята продукция с признаками контрафакта. Проведенная экспертиза показала, что изъятое — подделка. Нарушитель закона привлечен к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». В настоящее время поддельный товар изъят до вынесения судом соответствующего решения.

«За оказанную помощь и профессионализм при исполнении служебных обязанностей по обеспечению экономической безопасности РФ просим выразить благодарность сотрудникам отдельной роты ДПС ГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району», — отметили в своем письме представители Самарской таможни.

На еженедельном собрании личного состава Отдела МВД России по Ставропольскому району отличившимся инспекторам Госавтоинспекции объявлена благодарность.