Ещё
Россия договорилась о военно-техническом сотрудничестве с 16 странами Африки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия договорилась о военно-техническом сотрудничестве с 16 странами Африки 

Вести.Ru 31 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 27 июля — «Вести. Экономика». Россия подписала меморандум о развитии военно-технического сотрудничества (ВТС) со странами Африки, сообщает Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).
Т-90МС
"Состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и Сообществом развития Юга Африки (САДК) в области военно-технического сотрудничества", — отмечает ФСВТС. Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев отметил, что подписание этого документа «создает базу для развития многостороннего взаимодействия в военно-технической области между Российской Федерацией и странами Африки». «При этом реализация совместных проектов послужит поддержанию стабильности и безопасности на африканском континенте», — заявил Шугаев. Подписание меморандума состоялось на «полях» форума стран БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР). САДК — одно из крупнейших и наиболее влиятельных региональных объединений стран Африки, включающее 16 государств. На вооружении многих стран Сообщества находит техника российского и советского производства.
Вести.Ru: последние новости
"Дом-2" идет под снос Роналду оштрафовали на $19 млн за неуплату налогов Поклонники волнуются: "Уральские пельмени" распались на составные части
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Исчез повод обсуждать крымский вопрос»76
Кобзон находится в реанимации88
В Крыму рассказали о крахе Макаревича123
СМИ узнали о подготовке нового удара США60
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий725
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Криминал
02:50
«Новые» украинские минометы и мины показали на видео
Оружие Армия
03:18
В Крыму рассказали о крахе Макаревича
Общество
00:58
Люди выстроились в живую цепь ради спасения утопающих
Происшествия
05:30
«Яндекс» слил в Сеть зарплаты россиян
Интернет Наука и техника
00:45
Снос «Дома-2» грозит катастрофой Бородиной
Шоу-бизнес
00:54
Полицейские отправили россиянина в кому из-за стакана
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение