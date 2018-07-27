Россия договорилась о военно-техническом сотрудничестве с 16 странами Африки

Москва, 27 июля — «Вести. Экономика». Россия подписала меморандум о развитии военно-технического сотрудничества (ВТС) со странами Африки, сообщает Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Т-90МС

"Состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и Сообществом развития Юга Африки (САДК) в области военно-технического сотрудничества", — отмечает ФСВТС. Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев отметил, что подписание этого документа «создает базу для развития многостороннего взаимодействия в военно-технической области между Российской Федерацией и странами Африки». «При этом реализация совместных проектов послужит поддержанию стабильности и безопасности на африканском континенте», — заявил Шугаев. Подписание меморандума состоялось на «полях» форума стран БРИКС в Йоханнесбурге (ЮАР). САДК — одно из крупнейших и наиболее влиятельных региональных объединений стран Африки, включающее 16 государств. На вооружении многих стран Сообщества находит техника российского и советского производства.