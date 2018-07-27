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Жилой комплекс с гимнастическим и читальным залами ввели в эксплуатацию в Хорошево-Мневниках
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Жилой комплекс с гимнастическим и читальным залами ввели в эксплуатацию в Хорошево-Мневниках 

Агентство «Москва» 44 минуты назад
«Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию многоэтажного жилого комплекса с подземной автостоянкой в 75-м квартале района Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ЖК расположен по адресу: проспект Маршала Жукова, д. 39А, корп. 1-2 (Хорошево-Мневники, СЗАО) и возведен на месте снесенных ветхих пятиэтажных зданий. ЖК представляет собой две жилых башни (19 этажей и 21 этаж), объединенных подземной автостоянкой. В первом корпусе — 209 квартир, во втором — 154 от однокомнатных до четырехкомнатных.
«На первых этажах находятся помещения свободного назначения под аренду. В будущем здесь смогут открыться магазины и предприятия службы быта. Кроме того, в каждом из корпусов на первых двух этажах расположены переговорная, читальный зал, гимнастический зал с массажной и комнатой отдыха, комната матери и ребенка, комната тренинга, игровая комната, помещение для организации детского досуга и другое. Общая площадь двух корпусов — свыше 37 тыс. кв. м», — отметили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что подземная стоянка рассчитана на 246 машиномест. В подземной части также имеются кладовые для хранения вещей. На прилегающей территории выполнено благоустройство, обустроены детские и спортивные площадки, проведено озеленение. Объект возведен за счет средств инвестора.
«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых объектах. На строительстве ЖК в Хорошево-Мневниках прошло около 20 проверок с привлечением специалистов центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»). Все нарушения участники строительства устраняли в сроки, установленные в предписаниях», — приводятся в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.
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