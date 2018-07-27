В России могут создать систему компенсаций за нарушения прав заключенных 

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Закон о компенсациях за нарушения прав заключенных в РФ позволит создать системный механизм таких выплат на национальном уровне. Об этом сообщил журналистам заместитель министра юстиции РФ — уполномоченный РФ в ЕСПЧ Михаил Гальперин.
"Министерство юстиции достаточно давно над ним [законопроектом] работало, он уже в завершающей степени, сейчас завершаются последние согласования. Мы рассчитываем, что в ближайшее время направим его в правительство, и оно направит его в Госдуму", — сообщил Гальперин.
По его словам, речь идет о компенсациях не только за нарушения условий содержания заключенных в колониях и СИЗО, но и во всех местах изоляции, включая изоляторы временного содержания МВД.
Принятие закона позволит создать систему выплат компенсаций на национальном уровне вместо обращений в ЕСПЧ. «Это очень важный механизм, его можно сравнить с законом по Бурдову (пилотное постановление ЕСПЧ по жалобе Бурдова на нарушение разумных сроков судопроизводства и исполнения судебных решений — прим. ТАСС), который касается компенсаций за нарушение разумных сроков судопроизводства и исполнения судебных решений. Это было тоже пилотное постановление ЕСПЧ, после чего в России был введен свой национальный механизм компенсаций, который заработал, и все эти жалобы, а это были тысячи жалоб [на нарушение разумных сроков судопроизводства], стали рассматриваться на национальном уровне», — отметил Гальперин.
"Если по аналогичной проблеме (нарушения разумных сроков судопроизводства и исполнения решений суда) Украины сейчас в ЕСПЧ находится 12 тыс. жалоб, то России в принципе удалось эту проблему решить", — подчеркнул он.
Замглавы Минюста выразил уверенность в том, что подготовленный законопроект о компенсациях за нарушения условий содержания заключенных приведет к тому, что огромное количество жалоб из ЕСПЧ уйдет на национальный уровень.
Размер компенсаций
По его словам, в законе не будут закреплены размеры компенсаций. «Это будут определять суды, тем более, что бывают разные ситуации», — заметил Гальперин, выразив уверенность в том, что российские суды сформируют практику определения размеров компенсаций.
"Вчера коллеги в комитете по противодействию пыткам ООН задавали вопрос — уверены ли мы, что это будут достойные компенсации? Я на это ответил, что я (как уполномоченный РФ в ЕСПЧ) как никто наверное заинтересован, чтобы они были как раз достойными, поскольку в противном случае все будут продолжать ходить в ЕСПЧ", — сказал Гальперин.