В России могут создать систему компенсаций за нарушения прав заключенных

МОСКВА , 27 июля. / ТАСС /. Закон о компенсациях за нарушения прав заключенных в РФ позволит создать системный механизм таких выплат на национальном уровне. Об этом сообщил журналистам заместитель министра юстиции РФ — уполномоченный РФ в ЕСПЧ Михаил Гальперин.

Министерство юстиции достаточно давно над ним [законопроектом] работало, он уже в завершающей степени, сейчас завершаются последние согласования. Мы рассчитываем, что в ближайшее время направим его в правительство, и оно направит его в Госдуму ", — сообщил Гальперин.

По его словам, речь идет о компенсациях не только за нарушения условий содержания заключенных в колониях и СИЗО , но и во всех местах изоляции, включая изоляторы временного содержания МВД

Принятие закона позволит создать систему выплат компенсаций на национальном уровне вместо обращений в ЕСПЧ . «Это очень важный механизм, его можно сравнить с законом по Бурдову (пилотное постановление ЕСПЧ по жалобе Бурдова на нарушение разумных сроков судопроизводства и исполнения судебных решений — прим. ТАСС), который касается компенсаций за нарушение разумных сроков судопроизводства и исполнения судебных решений. Это было тоже пилотное постановление ЕСПЧ, после чего в России был введен свой национальный механизм компенсаций, который заработал, и все эти жалобы, а это были тысячи жалоб [на нарушение разумных сроков судопроизводства], стали рассматриваться на национальном уровне», — отметил Гальперин.

"Если по аналогичной проблеме (нарушения разумных сроков судопроизводства и исполнения решений суда) Украины сейчас в ЕСПЧ находится 12 тыс. жалоб, то России в принципе удалось эту проблему решить", — подчеркнул он.

Замглавы Минюста выразил уверенность в том, что подготовленный законопроект о компенсациях за нарушения условий содержания заключенных приведет к тому, что огромное количество жалоб из ЕСПЧ уйдет на национальный уровень.

Размер компенсаций

По его словам, в законе не будут закреплены размеры компенсаций. «Это будут определять суды, тем более, что бывают разные ситуации», — заметил Гальперин, выразив уверенность в том, что российские суды сформируют практику определения размеров компенсаций.