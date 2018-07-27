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Лысаков: в Словении к России относятся лучше, чем в некоторых странах бывшего Союза
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Лысаков: в Словении к России относятся лучше, чем в некоторых странах бывшего Союза 

Парламентская газета 45 минут назад
Фото: Парламентская газета
Первый зампред Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков примет участие в мемориальных торжествах у русской часовни под перевалом Вршич в Словении 27-29 июля.
Православная часовня на высокогорном перевале Вршич была построена русскими военнопленными во время Первой мировой войны. В июле 1915 года вблизи города Краньска-Гора был организован лагерь для пленных русских солдат, руками которых строилась дорога через перевал Вршич. В марте 1916 года более 300 человек погибли под снежной лавиной. В память о них оставшиеся в живых военнопленные построили вблизи своих временных бараков небольшую деревянную часовню.
Всего за время существования лагеря (1915-1917 гг.) от тяжёлого труда и голода погибли около 10 тысяч человек. В 1920-е годы их останки были перезахоронены возле часовни в братской могиле, над которой позже был установлен обелиск с надписью «Сынамъ России».
С 1996 года по инициативе мэрии г. Краньска-Гора, посольства Российской Федерации в Республике Словении и Общества дружбы «Словения — Россия» сложилась традиция — каждое последнее воскресенье июля проводить памятную церемонию у русской часовни под перевалом Вршич.
По словам Вячеслава Лысакова, который уже не первый раз участвует в мемориальных торжествах, это событие ежегодно собирает тысячи человек — в нём принимают участие российские и словенские правительственные делегации, политики, представители церкви, а также простые жители Словении.
«Эта традиция очень сближает наши народы, — рассказал депутат «Парламентской газете». — Словенцы очень тепло относятся к россиянам. Они помнят всё, что наша страна сделала для них, и эту память трепетно хранят».
Как отметил Вячеслав Лысаков, сегодня на территории республики более 70 памятников и захоронений воинов из России, за которыми ухаживают словенцы.
«И со стороны простых людей, и со стороны руководства Словении вы услышите только добрые слова в адрес России. Нечасто такое отношение сейчас встретишь даже со стороны наших бывших братских республик», — отметил законодатель.
Он также добавил, что, несмотря на различные попытки Запада и США изолировать Россию, поссорить со славянскими странами, этого не произойдёт никогда. «Слишком глубокие исторические и культурные корни нас связывают», — пояснил Вячеслав Лысаков.
Русская часовня под перевалом Вршич имеет статус памятника культуры, охраняемого государством, а прилегающая территория преобразована в мемориальный парк. Дорога, ведущая из города Краньска-Гора мимо русской часовни к перевалу, названа Русской дорогой.
В 2016 году в мемориальной церемонии по случаю 100-летия возведения у перевала Вршич русской часовни приняли участие президент Словении Борут Пахор и Президент России Владимир Путин.
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