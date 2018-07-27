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Из-за ветхости закрыли несколько помещений Ангарского перинатального центра
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Из-за ветхости закрыли несколько помещений Ангарского перинатального центра 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
На три месяца приостановили работу Ангарского перинатального центра из-за ветхости здания. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.
Причиной послужила проверка, которую провело Управление Роспотребнадзора по Иркутской области. Специалисты обнаружили, что в перинатальном центре нарушены санитарно-эпидемиологические нормы — стены и потолки в некоторых кабинетах, палатах и коридорах с трещинами, кое-где разорван по швам линолеум на полу, видны следы сырости. Все это не позволяет проводить качественную уборку и дезинфекцию в центре.
Представители Ангарского перинатального центра отметили, что ремонт в здании не проводили, поскольку на него нет денег. Однако ведущий специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора по Иркутской области в Ангарском городском округе отметил, что эти недостатки, которые угрожают здоровью как мамочек, так и персонала центра, выявлялись уже несколько раз.
Ангарский городской суд постановил приостановить работу на 90 суток в помещениях отделения второго этапа выхаживания блока Б (4 этаж), блока Г в послеродовом отделении (2 этаж), в помещении отделения акушерской патологии беременности блока В (2 этаж).
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