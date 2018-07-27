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Место строительства моста через Обь между Салехардом и Лабытнанги осмотрели врио губернатора и полпред
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Место строительства моста через Обь между Салехардом и Лабытнанги осмотрели врио губернатора и полпред 

ИА Север-Пресс 43 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 27 июля, полномочный представитель Президента Российской Федерации в УрФО Николай Цуканов, главный федеральный инспектор по автономному округу Александр Ямохин и врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов осмотрели ряд объектов социально-экономической сферы, находящихся в Салехарде, а также на территории Приуральского района Ямала.
Рабочая поездка началась с осмотра объектов, входящих в состав Северного широтного хода. Во время вертолетного облета Николай Цуканов смог оценить масштабы будущей и уже проделанной работы. Например, увидел место, запланированное под строительство моста через реку Обь. В данный момент там проходят профильные работы. Специалисты производят отсыпку площадки для проведения изысканий, испытаний оборудования и стыковки свай. Закончить мероприятия по определению несущей способности грунта планируется до конца сентября этого года, после чего полученные данные будут внесены в проектную документацию.
Кроме того, участники облёта смогли ознакомиться с инфраструктурными объектами, находящимися поблизости. Среди них — участок железнодорожной линии Обская — Бованенково и прилегающая к нему станция. В этом районе планируется создание многоцелевого транспортного узла.
«Арктическая железнодорожная магистраль откроет доступ сразу к нескольким крупным, но в то же время труднодоступным месторождениям, сократит время и во многом упростит доставку грузов из Западной Сибири через порт Сабетта и Карское море в порты Белого, Баренцева и Балтийского морей, разгрузит Транссиб», — рассказал Дмитрий Артюхов полномочному представителю Президента РФ. Основой грузового потока Северного широтного хода и линии Бованенково-Сабетта станет углеводородное сырье. В восточном направлении предполагается отправка материалов, необходимых для освоения месторождений, среди которых различное оборудование, трубы, железобетонные изделия.
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