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На водоемах Москвы с начала купального сезона спасли 80 человек
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На водоемах Москвы с начала купального сезона спасли 80 человек 

Агентство «Москва» 48 минут назад
Об этом журналистам сообщил и. о. начальника ГКУ «Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах» Сергей Ежов.
«С начала лета в зонах ответственности Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах спасены 79 человек. Сегодня спасли еще одного мужчину, у которого в воде свело ногу, а с начала года спасено уже 102 человека», — сказал С. Ежов.
По его словам, основными факторами, способствующими несчастным случаям на воде, являются употребление отдыхающими спиртных напитков и купание в запрещенных местах. «80% людей, которые утонули, это люди, употребляющие алкоголь», — сказал С. Ежов.
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