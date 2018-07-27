На водоемах Москвы с начала купального сезона спасли 80 человек

Об этом журналистам сообщил и. о. начальника ГКУ «Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах» Сергей Ежов.

«С начала лета в зонах ответственности Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах спасены 79 человек. Сегодня спасли еще одного мужчину, у которого в воде свело ногу, а с начала года спасено уже 102 человека», — сказал С. Ежов.

По его словам, основными факторами, способствующими несчастным случаям на воде, являются употребление отдыхающими спиртных напитков и купание в запрещенных местах. «80% людей, которые утонули, это люди, употребляющие алкоголь», — сказал С. Ежов.