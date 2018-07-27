Планы на выходные в Ленобласти: 28-29 июля 

Чем заняться в выходные — 28-29 июля в городах Ленобласти? Редакция ivbg.ru собрала самые интересные события ближайших субботы и воскресенья.
28 и 29 июля в Ленинградской области В Выборге пройдет сразу же несколько грандиозных мероприятий: военно-исторический фестиваль — рыцарский «Турнир Святого Олафа», «Выборгский пикник», а в воскресенье город традиционно с размахом отметит день ВМФ.
29 июля 2018 года в деревне Климово Бокситогорского района пройдет XII Межрегиональный фестиваль национальных культур «Родники земли Климовской». Начало праздника в 12:00 часов.
В программе фестиваля: выставки изделий народных промыслов и декоративно-прикладного творчества, игровые и познавательные программы для детей и взрослых, торговые ряды, дегустация блюд национальной кухни, концерт с участием лучших творческих коллективов Бокситогорского района, национально-культурных общественных объединений Ленинградской области и Республики Карелия.
28 июля в Ленинградской области пройдут:
09.00 — День Ивангорода. Программа мероприятия по ссылке.
10.00 — 28-й открытый турнир по волейболу среди мужских и женских команд памяти М. Д. Острунского. Выборг, ул. Физкультурная, д. 2, стадион «Авангард».
10.00 — День Ленинградской области отметим вместе в Приозерске. Программа мероприятия по ссылке.
12.00 — спортивно-развлекательное мероприятие «Лето. Спорт. Футбол». Город Кириши, парк для роллеров и скейтбордистов и площадь перед администрацией.
13.00 — праздничные мероприятия, посвященные 1030-летия Крещения Руси. Город Тихвин, площадь Свободы, Дом культуры, фестивальная площадка в парке «Эрувиль Сен-Клер».
13.00 — праздничная программа, посвященная 91-й годовщине со Дня образования Ленинградской области и Ломоносовского района.
14.00 — День поселка Сиверский.
15.00 — музыкальный спектакль-исповедь «Екатерина Маслова» (по мотивам романа Льва Толстого «Воскресение»). Вход свободный. Село Рождествено, ул. Музейная, д. 1, музей-усадьба «Рождествено».
22 и 23 июля в музее-заповеднике «Гатчина» уже во второй раз пройдут Джазовые выходные.
В концертах на четырех открытых площадках Гатчинского парка (у портала Маска, у Адмиралтейских ворот, на территории «Турецкой палатки», в Амфитеатре), будет раскрыта тема исторического развития джаза от его зарождения до современного состояния джазовой музыки.
28 июля в Ленинградской области пройдут:
11.00 — праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня военно-морского флота России. Выборг, набережная 40-летия ВЛКСМ.
11.00 — праздник ижорской культуры «Гостеприимный этот край» в рамках проекта «Сохраняя — возрождаем». Кингисеппский район, деревня Вистино.
12.00 — XII межрегиональный фестиваль национальных культур «Родники земли Климовской». Бокситогорский район, деревня Климово.
12.00 — районный праздничный концерт, посвященный Дню ВМФ. Ломоносовский район, поселок Большая Ижора, Приморское шоссе, д. 15, центр культуры и молодежных инициатив.
12.00 — городской праздник «День Нептуна», посвящённый Дню ВМФ. Город Сосновый Бор, городской пляж.
15.00 — праздничная программа, посвященная 91-й годовщине образования Ленинградской области «Славься, область Ленинградская». Город Волхов, парк «Ильинка».
15.00 — праздник «В стихии Нептуна!», посвященный Дню ВМФ. Город Волхов, площадь имени В. И. Ленина.
15.00 — молодежный фестиваль «Область молодая». Всеволожский район, поселок Углово, озеро Зеркальное.