Планы на выходные в Ленобласти: 28-29 июля

Чем заняться в выходные — 28-29 июля в городах Ленобласти ? Редакция ivbg.ru собрала самые интересные события ближайших субботы и воскресенья.

28 и 29 июля в Ленинградской области В Выборге пройдет сразу же несколько грандиозных мероприятий: военно-исторический фестиваль — рыцарский «Турнир Святого Олафа», «Выборгский пикник», а в воскресенье город традиционно с размахом отметит день ВМФ.

29 июля 2018 года в деревне Климово Бокситогорского района пройдет XII Межрегиональный фестиваль национальных культур «Родники земли Климовской». Начало праздника в 12:00 часов.

В программе фестиваля: выставки изделий народных промыслов и декоративно-прикладного творчества, игровые и познавательные программы для детей и взрослых, торговые ряды, дегустация блюд национальной кухни, концерт с участием лучших творческих коллективов Бокситогорского района, национально-культурных общественных объединений Ленинградской области и Республики Карелия

28 июля в Ленинградской области пройдут:

09.00 — День Ивангорода . Программа мероприятия по ссылке.

10.00 — 28-й открытый турнир по волейболу среди мужских и женских команд памяти М. Д. Острунского. Выборг, ул. Физкультурная, д. 2, стадион «Авангард».

10.00 — День Ленинградской области отметим вместе в Приозерске. Программа мероприятия по ссылке.

12.00 — спортивно-развлекательное мероприятие «Лето. Спорт. Футбол». Город Кириши , парк для роллеров и скейтбордистов и площадь перед администрацией.

13.00 — праздничные мероприятия, посвященные 1030-летия Крещения Руси. Город Тихвин, площадь Свободы, Дом культуры, фестивальная площадка в парке «Эрувиль Сен-Клер».

13.00 — праздничная программа, посвященная 91-й годовщине со Дня образования Ленинградской области и Ломоносовского района.

14.00 — День поселка Сиверский.

22 и 23 июля в музее-заповеднике «Гатчина» уже во второй раз пройдут Джазовые выходные.

В концертах на четырех открытых площадках Гатчинского парка (у портала Маска, у Адмиралтейских ворот, на территории «Турецкой палатки», в Амфитеатре), будет раскрыта тема исторического развития джаза от его зарождения до современного состояния джазовой музыки.

28 июля в Ленинградской области пройдут:

11.00 — праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня военно-морского флота России . Выборг, набережная 40-летия ВЛКСМ.

11.00 — праздник ижорской культуры «Гостеприимный этот край» в рамках проекта «Сохраняя — возрождаем». Кингисеппский район, деревня Вистино.

12.00 — XII межрегиональный фестиваль национальных культур «Родники земли Климовской». Бокситогорский район, деревня Климово.

12.00 — районный праздничный концерт, посвященный Дню ВМФ. Ломоносовский район, поселок Большая Ижора, Приморское шоссе, д. 15, центр культуры и молодежных инициатив.

12.00 — городской праздник «День Нептуна», посвящённый Дню ВМФ. Город Сосновый Бор, городской пляж.

15.00 — праздничная программа, посвященная 91-й годовщине образования Ленинградской области «Славься, область Ленинградская». Город Волхов , парк «Ильинка».

15.00 — праздник «В стихии Нептуна!», посвященный Дню ВМФ. Город Волхов, площадь имени В. И. Ленина.

15.00 — молодежный фестиваль «Область молодая». Всеволожский район, поселок Углово, озеро Зеркальное.