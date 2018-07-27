СМИ: Латвия ожидает усиления группировки НАТО на своей территории 

РИГА, 27 июля. /ТАСС/. Службу в Латвии сейчас несут порядка 1,4 тыс. военных из других стран — членов НАТО и их число планируется увеличить. Об этом в пятницу сообщает местное новостное агентство LETA со ссылкой на минобороны республики.
"Наибольшую часть иностранного контингента военнослужащих — 1,3 тыс. — составляет многонациональная боевая группа под командованием Канады. В этом дислоцированном на Адажской военной базе батальоне в порядке ротации несут службу канадские, албанские, чешские, итальянские, польские, словацкие, словенские и испанские военные. На вооружении батальона имеются различные военные транспортные средства, включая бронемашины и танки", — указывает агентство.
Кроме того, на территории Латвии в рамках операции Atlantic Resolve ("Атлантическая решительность"), которая стартовала в апреле 2014 года в целях «усиления восточного фланга НАТО», находятся военная техника и солдаты США. В ее рамках, по данным минобороны, на Лиелвардской военной авиабазе размещено 70 американских военнослужащих и пять вертолетов Black hawk.
С 2015 года в Риге дислоцировано интеграционное подразделение сил НАТО, в котором представлены 12 стран альянса — Бельгия, Канада, Дания, Германия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Испания, Турция, Великобритания, США и Латвия как принимающая страна. Половину личного состава обеспечивает эта балтийская республика, а остальные 20 должностей — другие страны НАТО.
Как указывает агентство, ожидается, что в будущем число военного контингента союзников в стране возрастет. В начале этого месяца Канада заявила, что продлит свое руководство батальоном НАТО в Латвии еще на четыре года — до марта 2023 года, а также увеличит численность своего контингента с 455 до 540 солдат. Кроме того, для планирования обороны Балтийского региона на Адажской военной базе будет создан штаб многонациональной дивизии «Север». Соответствующее соглашение было подписано между министрами обороны Дании, Латвии и Эстонии.
Согласно решению, принятому на саммите альянса в 2016 году, в 2017 году НАТО развернула многонациональные батальоны в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. Численность каждой из этих боевых групп составляет около тысячи человек. Латвийский батальон возглавила Канада, литовский — Германия, эстонский — Великобритания, польский — США.